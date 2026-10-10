Tek hayali evlilikti! 75 yaşındaki adamı 30 yaşındaki kadın böyle kandırdı
Hatay’da evlenmek isteyen 75 yaşındaki Nizamettin Günan, kendisinden 45 yaş küçük bir kadın tarafından 170 bin TL dolandırıldı...
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Hatay’da evlenmek isteyen 75 yaşındaki Nizamettin Günan, kendisinden 45 yaş küçük bir kadın tarafından 170 bin TL dolandırıldı...
Hatay’da evlilik hayali kuran 75 yaşındaki Nizamettin Günan, dolandırıcıların hedefi oldu.
Olay, 6 Ekim'de Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nizamettin Günan, evlilik vaadiyle tanıştığı ve kendisinden 45 yaş küçük olan kadına 170 bin TL değerindeki altınlarını kaptırınca polise başvurdu.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ve saha çalışması yaparak soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında E.G., C.T., A.Ö. ve M.T. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmada, şüpheliler arasında Günan'ın bir akrabasının da bulunduğu ve yaşlı adamın evlenmek istediğini bilmeleri üzerine bir evlilik senaryosu oluşturdukları belirlendi. Günan'ın evlenmek istediği kadının 30 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.
Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, ‘Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi. Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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