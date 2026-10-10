Tek hayali evlilikti! 75 yaşındaki adamı 30 yaşındaki kadın böyle kandırdı

Yaşadıklarını anlatan Nizamettin Günan, kadının kendisini farklı isimlerle tanıttığını belirterek, "Kadınla görüştük, konuştuk. Parayı ve altınları verdik. Kuyumcuya gidip iki bilezik aldım, sonra birlikte yola çıktık. Yolda bana, ‘Baklava alır mısın?' dedi. Ben de alacağımı söyledim. Baklava aldığım sırada kız kaçıp gitti. Önce Ceylan dedi, sonra Leyla olduğunu söyledi. Yalan söyledi, beni kandırdı" dedi. Dolandırıcılara kaptırdığı altınlarına kavuştuğunu belirten Günan, "Bunlar bizim köyden, ailelerimizi tanıyan kişilerdi. Bize darbe vurdular, biz de bilemedik. Allah polis ekibimizden razı olsun. Bize sahip çıktılar, paramızı geri almamızı sağladılar. Hatay Emniyet Müdürümüze ve diğer ekiplere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.