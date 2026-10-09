  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul’da kritik görüşme yapıldı: Türkiye ve Pakistan'dan ortak adım kararı Fon düzenlemesi Meclis'te! AK Partili Güler'den önemli açıklamalar Kablo boynumuza dolanacak: Türkiye gücüyle şartlarını dayatıyor ‘Siyonistler soykırım yapıyor’ demişti! Nobel Barış Ödülü sahibini buldu Milli uçakların seri üretimdeki "destek merkezi" göreve hazır! HÜRJET'in yapısal parçalarının yüzde 70'ini TOMTAŞ üretecek DEM Parti heyeti Bahçeli ile biraraya geldi ABD başkanının finansal işlemleri ifşa oldu! Bu da foncu tokatçı Trump Güllü'nün katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi Gökçek’in çiğneme tabletini sakız gibi uzatmışlardı! Mahkemeye sakız ile giren Dilek’e körler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ve iftira ekibine sert tepki: Boğazına kadar pisliğe batmışlar! FETÖ'den öğrendikleriyle bize saldırıyorlar
Ekonomi Borsa İstanbul'da BofA hareketi
Ekonomi

Borsa İstanbul'da BofA hareketi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Borsa İstanbul'da BofA hareketi

Küresel finans piyasalarının sömürü çarklarından ABD merkezli Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği milyarlarca liralık işlemlerle piyasaları sallamaya devam ediyor. 9 Ekim 2026 verilerine göre piyasada devasa hacimler oluşturan ABD'li kurum, Türk şirketlerinin hisselerinde sergilediği tutumla yine dikkatleri üzerine çekti.

Küresel finans piyasalarının önde gelen aktörlerinden Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştiği devasa işlem hacimleriyle piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. 9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açıklanan verilere göre ABD'li finans devi, Türk şirketlerinin hisselerinde milyarlarca liralık alım ve satım pozisyonu alarak piyasada dikkat çeken bir hareketliliğe sebep oldu.

ABD merkezli dev bankanın alım listesinin zirvesinde milli gururumuz Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. BofA, Türk Hava Yolları hisselerinde 601 milyon 634 bin lirayı aşan net alım gerçekleştirirken, enerji sektörünün yükselen değeri Astor Enerji (ASTOR) 307 milyon liralık alımla ikinci sırayı aldı. Liste; 291 milyon lira ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT), 232 milyon lira ile Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) ve 99 milyon liralık hacimle Garanti Bankası (GARAN) ile devam etti.

 

Yerli sanayi devlerini elden çıkardılar, savunma sanayii hedefte!

Açıklanan verilerde en çok dikkat çeken detay ise BofA'nın elden çıkardığı hisse senetleri oldu. Finans devinin satım listesinde ilk sırayı 763 milyon 498 bin liralık devasa net satışla savunma sanayiimizin göz bebeği ASELSAN (ASELS) aldı. Yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncülerinden olan ASELSAN hisselerindeki bu yoğun satış dalgası yatırımcıların gözünden kaçmadı.

Satış listesinin devamında ise Türkiye'nin dev holdingleri ve sanayi devleri yer aldı. ABD'li kurum, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde 547 milyon lira, TÜPRAŞ (TUPRS) hisselerinde 435 milyon lira ve Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 380 milyon lirayı aşan elden çıkarma işlemleri yaptı. Listenin son sırasında ise 265 milyon liralık net satışla İş Bankası (ISCTR) yer aldı.

Borsa İstanbul kazandırdı
Borsa İstanbul kazandırdı

Ekonomi

Borsa İstanbul kazandırdı

New York borsası günü böyle kapadı
New York borsası günü böyle kapadı

Ekonomi

New York borsası günü böyle kapadı

ABD'de New York borsası güne böyle başladı
ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Ekonomi

ABD'de New York borsası güne böyle başladı

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

Gündem

Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23