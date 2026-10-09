Borsa İstanbul'da BofA hareketi

Küresel finans piyasalarının önde gelen aktörlerinden Bank of America (BofA), Borsa İstanbul'da gerçekleştiği devasa işlem hacimleriyle piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. 9 Ekim 2026 tarihi itibarıyla açıklanan verilere göre ABD'li finans devi, Türk şirketlerinin hisselerinde milyarlarca liralık alım ve satım pozisyonu alarak piyasada dikkat çeken bir hareketliliğe sebep oldu.

ABD merkezli dev bankanın alım listesinin zirvesinde milli gururumuz Türk Hava Yolları (THYAO) yer aldı. BofA, Türk Hava Yolları hisselerinde 601 milyon 634 bin lirayı aşan net alım gerçekleştirirken, enerji sektörünün yükselen değeri Astor Enerji (ASTOR) 307 milyon liralık alımla ikinci sırayı aldı. Liste; 291 milyon lira ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT), 232 milyon lira ile Ereğli Demir ve Çelik (EREGL) ve 99 milyon liralık hacimle Garanti Bankası (GARAN) ile devam etti.

Yerli sanayi devlerini elden çıkardılar, savunma sanayii hedefte!

Açıklanan verilerde en çok dikkat çeken detay ise BofA'nın elden çıkardığı hisse senetleri oldu. Finans devinin satım listesinde ilk sırayı 763 milyon 498 bin liralık devasa net satışla savunma sanayiimizin göz bebeği ASELSAN (ASELS) aldı. Yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncülerinden olan ASELSAN hisselerindeki bu yoğun satış dalgası yatırımcıların gözünden kaçmadı.

Satış listesinin devamında ise Türkiye'nin dev holdingleri ve sanayi devleri yer aldı. ABD'li kurum, Sabancı Holding (SAHOL) hisselerinde 547 milyon lira, TÜPRAŞ (TUPRS) hisselerinde 435 milyon lira ve Koç Holding (KCHOL) hisselerinde 380 milyon lirayı aşan elden çıkarma işlemleri yaptı. Listenin son sırasında ise 265 milyon liralık net satışla İş Bankası (ISCTR) yer aldı.