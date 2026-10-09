YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu! "Hakikate ulaşmanın ahlaki sorumluluğunu gösterdi!"

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, katıldığı uluslararası sempozyum için ''İmam Buhari'nin ilim anlayışı ve günümüzdeki anlamı'' hakkında konuştu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin en sahipliği yaptığı İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Sempozyumu’na katıldı. Farklı ülkelerden bilim insanlarının geldiği sempozyumda İmam Buhari’nin ilmi yaklaşımının günümüz akademik dünyası için taşıdığı anlam ele alındı.

YÖK Başkanı Özvar, yaptığı açıklamada dijital çağda bilgiye ulaşmanın kolay olmasıyla beraber doğru ve derin bilgiye ulaşmanın öneminin altını çizdi. Başkan Özvar İmam Buhari'den ‘’ O’nun ilim uğruna çıktığı meşakkatli rihleler, bilgiye ulaşmanın gerektirdiği adanmışlığı; rivayetleri değerlendirmede gösterdiği titizlik ise hakikate ulaşmanın yöntemsel ve ahlaki sorumluluğunu ortaya koyuyor.’’ sözleriyle bahsetti. Özvar, İmam Buhari'nin ilime olan yaklaşımının günümüze örnek olması gerektiğini de belirtti.