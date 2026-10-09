  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Siyonistler soykırım yapıyor’ demişti! Nobel Barış Ödülü sahibini buldu Milli uçakların seri üretimdeki "destek merkezi" göreve hazır! HÜRJET'in yapısal parçalarının yüzde 70'ini TOMTAŞ üretecek DEM Parti heyeti Bahçeli ile biraraya geldi ABD başkanının finansal işlemleri ifşa oldu! Bu da foncu tokatçı Trump Güllü'nün katiline ağırlaştırılmış müebbet verildi Gökçek’in çiğneme tabletini sakız gibi uzatmışlardı! Mahkemeye sakız ile giren Dilek’e körler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ve iftira ekibine sert tepki: Boğazına kadar pisliğe batmışlar! FETÖ'den öğrendikleriyle bize saldırıyorlar Türkiye’de ‘ekonomi bitti’ diyenler bu işe ne diyecek? Avrupa’nın 1 numarasında iflas rallisi Maltepe’deki facianın bilirkişi ön raporu çıktı: Kaçak katların yıkım kararı uygulanmamış! Ultra lüks villanın kirası nasıl ödendi? Murat Ongun'a sefası vatandaşa cefası
Eğitim YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu! "Hakikate ulaşmanın ahlaki sorumluluğunu gösterdi!"
Eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu! "Hakikate ulaşmanın ahlaki sorumluluğunu gösterdi!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
YÖK Başkanı Özvar'dan İmam Buhârî vurgusu! "Hakikate ulaşmanın ahlaki sorumluluğunu gösterdi!"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Sempozyumu"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Farklı ülkelerden bilim insanlarının katıldığı uluslararası organizasyonda Özvar, İmam Buhârî'nin ilim anlayışının ve metodolojisinin günümüz akademik dünyasına örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, katıldığı uluslararası sempozyum için ''İmam Buhari'nin ilim anlayışı ve günümüzdeki anlamı'' hakkında konuştu.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pamukkale Üniversitesinin en sahipliği yaptığı İmam Buhârî’nin İlmî Mirası: Geleneksel ve Modern Yaklaşımlar Sempozyumu’na katıldı. Farklı ülkelerden bilim insanlarının geldiği sempozyumda İmam Buhari’nin ilmi yaklaşımının günümüz akademik dünyası için taşıdığı anlam ele alındı.

  YÖK Başkanı Özvar, yaptığı açıklamada dijital çağda bilgiye ulaşmanın kolay olmasıyla beraber doğru ve derin bilgiye ulaşmanın öneminin altını çizdi. Başkan Özvar İmam Buhari'den ‘’ O’nun ilim uğruna çıktığı meşakkatli rihleler, bilgiye ulaşmanın gerektirdiği adanmışlığı; rivayetleri değerlendirmede gösterdiği titizlik ise hakikate ulaşmanın yöntemsel ve ahlaki sorumluluğunu ortaya koyuyor.’’ sözleriyle bahsetti. Özvar, İmam Buhari'nin ilime olan yaklaşımının günümüze örnek olması gerektiğini de belirtti. 

Türk Telekom, TahtApp ile az gören çocukların eğitim desteğine devam ediyor
Türk Telekom, TahtApp ile az gören çocukların eğitim desteğine devam ediyor

Teknoloji

Türk Telekom, TahtApp ile az gören çocukların eğitim desteğine devam ediyor

Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?
Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

Gündem

Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

Dulkadiroğlu'nda eğitime güçlü destek: Gençler kürsüde ve eşik projelerinde yeni dönem başladı
Dulkadiroğlu'nda eğitime güçlü destek: Gençler kürsüde ve eşik projelerinde yeni dönem başladı

Yerel

Dulkadiroğlu'nda eğitime güçlü destek: Gençler kürsüde ve eşik projelerinde yeni dönem başladı

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazdı: Erdemli şehir ve adaletin toplumdaki yeri
Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazdı: Erdemli şehir ve adaletin toplumdaki yeri

Kültür - Sanat

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yazdı: Erdemli şehir ve adaletin toplumdaki yeri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23