Atilla Taş'ın kızı 14. kattan düşüp hayatını kaybetti
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Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
Gazeteci Burhan Akdağ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş’ın Mersin'de yaşadığı binanın 14. katından düşerek yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Paylaşımında olayın detaylarına da değinen Akdağ, ölüm sebebinin düşme mi yoksa intihar mı olduğu hususunda henüz yetkili makamlardan resmi bir doğrulamaya ulaşamadığını ifade etti. Paylaşımında yaşadığı üzüntüyü dile getiren Akdağ, "Biraz önce aldığım bilgiye göre, sanatçı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş'ın bu sabah Mersin'de hayatını kaybettiği iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.