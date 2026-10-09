Trump'tan İran iddiası

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın artık nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini savunarak, yakında "savaşın" sona ereceğini ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Columbus Day ile ilgili düzenlediği bir etkinlikte İran gündemini değerlendirdi.

İran'la savaşın çok yakında sona ereceğini belirten ve kesin bir şekilde savaşı kazandıklarını savunan Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik mesajlar verdi.

Trump, "Artık onların (İran'ın) nükleer silah edinmesi diye bir şey yok. Bunu sona erdirdik. Asıl mesele, oldukça şiddet eğilimli insanların yönettiği bir ülkenin nükleer silah edinmesine izin veremezdik ve bu silahlara sahip olamayacaklar." diye konuştu.

İran ile savaş sona erer ermez ABD'deki benzin fiyatlarının hızla düşeceğini söyleyen Trump, "Bir dönem fiyatlar 1.95 dolar civarına düşmüştü, yeniden o seviyelere inecek." değerlendirmesini yaptı.

Nidal Hasan için "ölüm cezasını hak etmişti" yorumu

Öte yandan Trump, 2009'da Texas'taki Fort Hood Üssü'nde 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı mahkumun kurşuna dizilme yoluyla halka açık şekilde idam edilmesi kararına ilişkin de konuştu.

Trump, "Birkaç yıl önce 13 askeri öldüren bir adama idam cezası veriyoruz. İdam cezası, kurşuna dizilme yoluyla uygulanacak ve o bunu hak ediyor. Çok sayıda insanı öldürdü ve yaraladı, tam bir manyak." şeklinde konuştu.