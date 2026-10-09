Türk futbolunda deprem etkisi! TFF, Vincenzo Montella ile yolları ayırdı!

TFF, teknik direktör Vincenzo Montella ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte TFF'nin o açıklaması:

''Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, olağan seçimli genel kurul tarihine kadar görevine devam etme kararı almıştır.

Daha önce istifa eden iki asil yönetim kurulu üyesinin yerine, yedek yönetim kurulu üyeleri Sayın İbrahim Özbay ve Sayın Metin Akyüz'ün atanmasına karar verilmiştir. A Milli Takım Teknik Direktörümüz Sayın Vincenzo Montella ile devam etmeme kararı alınmıştır.

Geçtiğimiz günlerde istifasını TFF Yönetim Kurulu'na sunan Genel Sekreter Sayın Abdullah Ayaz yerine TFF Tescil İşleri Direktörü olarak halen görev yapan Sayın Ahmet Erzurumlu atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.''