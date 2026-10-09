CHP'li belediyede rüşvet ve ihaleye fesat skandalı! Eski Başkan Serdar Sandal cezaevine gönderildi!
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CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi ve belediye iştiraki BAYBEL AŞ'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, ‘rüşvet’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal dahil 6 kişi tutuklandı.
47 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Rüşvet' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçları kapsamında Bayraklı Belediyesi ve iştiraki BAYBEL AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında, 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, aralarında eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Y. Sandal, eski CHP Bayraklı İlçe Başkanı ve belediye çalışanı D.G, eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi M.C.S, Karşıyaka Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü H.C.Ö, İzmir Büyükşehir Belediyesinde şube müdürü olarak görev yapan A.A. ve O.Ç.Ş. ile eski BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U'nun da olduğu 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Eski Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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