Yüksek ateş ve nefes darlığı önemsenmeli: 3 günden uzun sürüyorsa aman dikkat!

Sonbahar aylarında alerji ve üst solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinin birbirine benzeyebildiğini dile getiren Uzm. Dr. Yılmaz, "Burun ve gözlerde kaşıntı, sık hapşırma, ateş olmaması ve belirli bir alerjenle temas öyküsü alerjik hastalık lehine değerlendirilebilir. Ancak belirtilerin nedeninin netleştirilemediği durumlarda hekim değerlendirmesi önem taşıyor" ifadelerini kullandı. "Antibiyotik doktor önerisi olmadan kullanılmamalı" Hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonlarının genellikle istirahat ve yeterli sıvı alımıyla tedavi edilebildiğini belirten Uzm. Dr. Yılmaz, antibiyotik kullanımına ilişkin şu uyarıda bulundu: "Antibiyotiğe hekim reçete etmeden kendi kendine veya başkasının tavsiyesiyle başlanmamalı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümü virüslerden kaynaklanıyor ve antibiyotiklerin virüsler üzerinde tedavi edici etkisi bulunmuyor. Solunum güçlüğü, bilinç değişikliği, inatçı yüksek ateş, şiddetli sıvı kaybı veya tansiyon düşüklüğü gibi belirtiler varsa ise vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı."