Pezeşkiyan Putin’e neden teşekkür etti?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında görüştü.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığına göre görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin yanı sıra enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret alanındaki ortak çalışmalar ele alındı.

Görüşmenin dikkat çeken bölümünü ise Orta Doğu'da giderek yükselen gerilim oluşturdu.

PUTİN: İRAN’A YARDIM ETMEYE HAZIRIZ

Bölgedeki mevcut durumu “en acil sorun” olarak nitelendiren Putin, Rusya'nın gerilimin çözümü konusunda İran'a destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Putin, Pezeşkiyan'a hitaben şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanı, tutumumuzu biliyorsunuz. Bu durumun çözüme kavuşturulmasında size yardımcı olmak için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız.”

Rus lider, İran ile ilişkilerin iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda gelişmeye devam ettiğini de belirtti.

TİCARETTE YÜZDE 21’LİK ARTIŞ

Putin, Moskova-Tahran hattındaki ekonomik ilişkilere ilişkin rakamları da açıkladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçtiğimiz yıl yüzde 21'in üzerinde arttığını belirten Putin, söz konusu yükseliş eğiliminin bu yılın ilk yedi ayında da devam ettiğini ifade etti.

Taraflar devam eden ortak projelerin hızlandırılması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

PEZEŞKİYAN’DAN PUTİN’E DİKKAT ÇEKEN TEŞEKKÜR

Görüşmede Pezeşkiyan'ın Putin'e yönelik sözleri ise dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Orta Doğu'daki gelişmeler karşısındaki tutumu ve BM düzeyinde İran'a verdiği destek nedeniyle Putin'e teşekkür etti.

Pezeşkiyan şöyle konuştu:

“Bölgedeki ve BM düzeyindeki tutumunuz için teşekkür etmek istiyorum. Yardımınız sayesinde bize tek taraflı bir yaklaşım dayatmayı başaramadılar. Bu nedenle size ve ülkenize her zaman minnettarız.”

MOSKOVA-TAHRAN HATTINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Pezeşkiyan ile Putin görüşmenin sonunda iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliğinin genişletilmesi konusunda kararlılık mesajı verdi.

Enerjiden ulaştırmaya, tarımdan ticarete kadar devam eden ortak projelerin hızlandırılması konusunda mutabık kalan iki lider, Rusya-İran ilişkilerinin ulusal çıkarlar ve bölgesel istikrar doğrultusunda geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.