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Gündem Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’ya “yalan haber” soruşturmasında tutuklama talebi!
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Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’ya “yalan haber” soruşturmasında tutuklama talebi!

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Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı’ya "yalan haber" soruşturmasında tutuklama talebi!

Fon soruşturması üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklama ve haberler yaptıkları gerekçesiyle haklarında işlem başlatılan gazeteci Şaban Sevinç ile Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı için savcılık tutuklama talep etti. İfadeleri tamamlanan iki isim sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturmaya ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar mercek altına alınırken, Başsavcılık kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle bazı basın mensupları hakkında adli süreç başlattı.

Soruşturma kapsamında gazeteci Şaban Sevinç ile Sözcü.com.tr editörü Mustafa Balcı savcılığa ifade verdi.

SAVCILIK İKİ İSİM İÇİN TUTUKLAMA İSTEDİ

Savcılıkta gerçekleştirilen ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında kritik karar verildi.

İki isim, tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevinç ve Balcı'nın tutuklanıp tutuklanmayacağına hakimlik karar verecek.

GEREKÇE GAZETECİLİK DEĞİL “KAMUOYUNU YANILTICI” AÇIKLAMALAR

Başsavcılığın soruşturmaya ilişkin açıklaması ise yürütülen adli sürecin gerekçesini ortaya koydu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden “kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar” nedeniyle söz konusu kişilerin “şüpheli” sıfatıyla ifadelerinin alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Böylece sürecin, fon soruşturmasını haberleştirmiş olmalarından değil, savcılık tarafından kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen içerik ve açıklamalardan kaynaklandığı belirtildi.

BALCI GECE YARISI GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mustafa Balcı hakkında fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya paylaşımının ardından işlem başlatılmıştı.

Balcı, ifade işlemleri için gece saatlerinde evinden gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilmiş, ardından Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Balcı'nın savcılık ifadesi alındı.

FON DOSYASINDA DİĞER İSİMLERİN DE İFADESİ ALINIYOR

Aynı süreç kapsamında Sözcü TV programcısı Murat Ağırel ile Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ın da ifadelerine başvurulacağı açıklanmıştı.

Başsavcılık söz konusu isimlerin de soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadelerinin alınacağını duyurdu.

Gözler şimdi sulh ceza hakimliğine çevrildi. Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında savcılığın tutuklama talebinin kabul edilip edilmeyeceği hakimlik kararıyla belli olacak.

İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti
İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç için hesap vakti

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Yorumlar

Poyraz

Tutuklanacaksa Silivri ye gitsin Şaban sevinç çok sevdiği Ekrem ile hasret gidersin

misafir

Meclis araştırma komisyonu kurulmasına izin vermemişken sen nasıl olurda dosyalrı açıkalrsın, milleti zan altında bırakırsın. alırlar adamı şafak operasyonuyla. birgün meclistede yan çizenler fon endeniyle şafak maruz kalırsa üzülürüm
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