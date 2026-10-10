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Yaşam Gençlerimiz başarılarıyla gururlandırıyor! Küresel Yapay Zeka’da dünya üçüncülüğü
Yaşam

Gençlerimiz başarılarıyla gururlandırıyor! Küresel Yapay Zeka’da dünya üçüncülüğü

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Gençlerimiz başarılarıyla gururlandırıyor! Küresel Yapay Zeka’da dünya üçüncülüğü

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar ve ekibi, Küresel Yapay Zekâ Hackathon Yarışması’nın lise kategorisinde dünya üçüncüsü oldu.

Erzurum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağmur Şakar, kontrollü ve bilinçli ilaç kullanımı için geliştirdikleri kodlama projesiyle Küresel Yapay Zekâ (Hackathon) Yarışması Lise Kategorisi’nde dünya üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

 

Sağlık alanında ilaçların kontrollü ve bilinçli kullanımını desteklemek amacıyla geliştirilen yapay zekâ ve kodlama projesiyle uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza atan Yağmur Şakar ve ekibi, bilimsel düşüncenin ve teknolojik üretkenliğin genç nesillerdeki güçlü karşılığını ortaya koydu.

 

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, başarılı öğrenci Yağmur Şakar’ı makamında ağırlayarak elde ettiği dünya üçüncülüğü dolayısıyla tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Atatürk Üniversitesi’nden dünya listesinde büyük başarı
Atatürk Üniversitesi’nden dünya listesinde büyük başarı

Eğitim

Atatürk Üniversitesi’nden dünya listesinde büyük başarı

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