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Aktüel Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!
Aktüel

Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

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Tadelle 46 yıl sonra kırmızı paketini değiştirdi!

Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında başlattığı “Dokun Hayata” projesiyle 46 yıllık tarihinde ilk kez kırmızı ambalajını pembe renge dönüştürdü.

Tadelle, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için yıllardır markayla özdeşleşen kırmızı ambalajında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tadelle, projeyle 46 yıllık marka tarihinde ilk kez kırmızı paket rengini Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nın simgesi olan pembe renkle değiştirdi.

 

Ambalaj tasarımı üzerinde yer verilen 'Dokun' kelimesi ile tüketiciler, aylık muayenenin ve erken teşhisin önemi konusunda bilinçlenmeye davet ediliyor.

 

Özel bir karekod bulunuyor

Pembe ambalajların üzerinde özel bir karekod yer alıyor. Karekodu okutan tüketiciler, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotuna yönlendiriliyor. Videoda, uzman doktor eşliğinde aylık muayenenin adım adım nasıl yapılacağı aktarılıyor.

 

Söz konusu videoda ayrıca, 40-69 yaş arasındaki kadınlar için yılda iki defa Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan klinik muayenelerinin ve mamografi çekimlerinin ücretsiz gerçekleştirildiği detaylıca anlatılıyor.

İstatistiklere göre, her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski bulunduğuna vurgu yapılan projede, 'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajı veriliyor. 'Dokun Hayata' projesiyle erken teşhiste başarının yüksek olduğu belirtilirken, çalışmanın geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tamek Sagra Grup Gıda Üretim AŞ Genel Koordinatörü Kadir Büyükhelvacıgil, kampanyayla tüketicilerin yıllardır raflarda görmeye alışkın olduğu Tadelle'deki ikonik kırmızı paket renginin, bu projeye özel olarak pembe renkle değiştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

 

'Tadelle Fiiller kampanyamızla çok kullanılan fiilleri ambalajlarımıza taşıyarak, tüketicimizle güçlü bir bağ kurmuştuk. Bu fiiller arasından 'dokun'u bu özel proje için kullanmak istedik. Bu ifadeyi kullanarak, meme kanserinin teşhisinde önemli bir adım olan kendi kendine muayeneye dikkat çekmeyi amaçladık. Böyle anlamlı bir projeyle 'Erken teşhis hayat kurtarır' mesajımızı toplumun her kesimine ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.'

 

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