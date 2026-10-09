Türk futbolunda erken seçim krizine son nokta konuldu! TFF'de deprem gibi istifalar peş peşe geldi!

Türk futbolunun gündeminde üst sıralarda yer alan olağanüstü seçimli genel kurul tartışmalarına son nokta konuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği kritik toplantıyı tamamladı.

TFF'DE SON KARAR ÇIKTI: SEÇİM YOK

A Spor'da yer alan habere göre; Riva'da düzenlenen toplantıda, son dönemde gündemi meşgul eden erken seçim talepleri masaya yatırıldı. Yapılan toplantıda seçim kararının oylandığı, oylama sonucunda 7'ye 5 devam kararının alındığı belirtildi. Oylamanın ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olağanüstü bir seçim kararı alınmayacağını belirterek, federasyon seçimlerinin daha önceden planlanan ve belirlenen normal takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini kurula ilettiği ifade edildi.

TFF'DE 5 İSTİFA BİRDEN

Toplantıda 7 isim göreve devam edilmesini, 5 kişi ise edilmemesi gerektiğini dile getirdi. Seçim isteyen 5 isim görevinden istifa etti. İstifa edenler; Mecnun Otyakmaz, Bilal Arslan, Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç ve Murat Şahin oldu.

MECNUN OTYAKMAZ'DAN İLK AÇIKLAMA

Görevinden istifa eden TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "Yönetim kurulu toplantımızı yaptık. Orada genel kurul isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu teklifimiz kabul görmedi. Dolayısıyla biz de devam etmenin bir anlamı olmadığını düşündük. İstifa ettik. Hayırlı olsun. Yönetimde kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbol için her şey çok daha iyi olur.'' dedi.