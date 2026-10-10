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Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

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IHA Giriş Tarihi:

Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

Erzincan’ın kış turizmindeki önemli merkezlerinden Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde 2026-2027 sezonu için ilk kayak heyecanı 9 Ekim’de yaşandı.

#1
Foto - Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Erzincan Kayak Antrenörü Canser Atilla, Ergan Dağı’nın 3 bin 100 rakımlı bölgesinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaşmasıyla sezonun ilk kayak deneyimini gerçekleştirdi.

#2
Foto - Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

Geçen yıl aynı bölgede ilk kayağını 19 Ekim’de yaptığını belirten Atilla, bu yıl 10 gün daha erken kayak yapma fırsatı bulduğunu ifade etti.

#3
Foto - Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

Ergan Dağı’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla bölge beyaza bürünürken, sezonun ilk kayağının yapılması kış turizmi açısından da heyecan oluşturdu.

#4
Foto - Erzincan Ergan Dağı'nda sezonun ilk kayak heyecanı

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