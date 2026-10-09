AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'i yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan, "Ya istifa et ya da Türkiye'yi yönetme kabiliyetini kaybettiğini ortaya koymalı. Üçüncü bir şık yok" şeklindeki haddini ve boyunu aşan sözlerine sert tepki gösterdi.

"Erdoğan ülkemizi şanla şerefle yönetiyor"

Çelik, "Erdoğan, Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinde en yüksek siyasi kapasiteyle yöneten liderdir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bilgelikle, siyasi performansla yöneten bir lider görülmemiştir. Cumhurbaşkanımız dünya siyasetine yön veren birkaç liderden biridir. Özel'in böyle bir değerlendirme yapmasını bırakın; ülke yönetimi konusunda ilkokul bilgisinde birisi bile değil. Kendi partisini hırsızlık şebekesine dönüştüren birisinin Erdoğan'ın yönetim performansını değerlendirmesi söz konusu değildir. Erdoğan ülkemizi şanla şerefle yönetiyor. İstifa talebini aynaya bakarak söylesin." ifadelerini kullandı.