Maltepe'de facia! 5 kişiye mezar olan çöken bina hakkında ilk kararlar çıktı!

İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, çevredeki vatandaşlara ve esnafa korku dolu anlar yaşattı. Yangını fark eden duyarlı esnaf ve vatandaşlar ellerine geçen yangın tüpleri, su kovaları ve hatta asitli kola şişeleriyle alevleri söndürmek için adeta seferber oldu.

Millet canla başla söndürmeye çalıştı, o dolandırıcılık peşine düştü!

Çevredeki helal süt emmiş vatandaşlar alev alev yanan aracı kola ve suyla söndürmek için canını dişine takarken, aracın pişkin sahibi ise ahlaksızlığın tavan yaptığı bir sahtekarlığa soyundu.

Alevlerin ortasında telefona sarılıp sigortacısını arayan şahıs, "Abla araca acil kasko masko yaptırabilir miyiz?" diyerek kul hakkını hiçe sayan kurnazlığıyla pes dedirtti.