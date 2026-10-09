CANLI ANLATIM: Galatasaray - Kasımpaşa
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa skoruyla devam ediyor.
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Galatasaray 1 - 0 Kasımpaşa
Devre Arası: Maçta ilk yarı sona erdi
45' İlk yarının sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.
45' GOL! Batrakov ceza sahasının dışında orta alana yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti.
41' Ali Yavuz orta sahasının solunda Davinson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrası ayağa kalkan Ali Yavuz daha sonra kendini yere buraktı. Sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından kenara alındı.
40' Sarı Kart: D. Sanchez
33' Benedyczak vuruşunu yaparken Abdülkerim'le girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut kısa bir süre VAR'la görüştükten sonra oyunu devam ettirdi.
32' Orta sahadan gönderilen uzun pasta ceza sahasının solundan topla buluşan Benedyczak, kaleci Uğuran'ı geçemedi.
29' Sarı Kart: K. Demirbay
25' Sara sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortaladı. Ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
25' Sarı Kart: E. Mendes
20' Sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına giren Batrakov pasını Leao'ya aktardı. Leao'nun ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis'i geçemedi.
15' Leao'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Deniz, vuruşunu yaptı, kaleci ayağıyla çıkardı.
14' Sol taraftan Leao'nun ortasında Barış'tan önce savunma müdahale etti. Sarı-kırmızılı ekip, elle oynama sebebiyle penaltı bekledi ancak hakem VAR ile konuştuktan sonra oyunu devam ettirdi.
10' Barış'ın sağ taraftan ortasını kaleci yumrukladı, seken topa Leao vurdu ama top savunmaya çarparak dışarı gitti. Pozisyonun ardından hakem, kaleciye faul yapıldığını işaret etti.
3' Sarı Kart: R. Leao
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış Alper, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Batrakov, Rafael Leao, Deniz Gül.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Kevin, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem, Elson, Güven, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.