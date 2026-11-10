Ergan Dağı beyaza büründü! Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan’da etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüye kavuşan Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, yaklaşan kayak sezonu öncesinde kartpostallık görüntülere sahne oldu. Merkezin karla kaplanan eşsiz manzarası havadan görüntülendi.
Önceki gün etkili olan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü.
Kar örtüsüyle kaplanan Ergan Dağı'nda bulunan Ardıçlı Gölü ve çevresi, beyaz örtüyle güzel görüntüler oluşturdu. Merkezdeki kar manzarası drone ile görüntülendi.
Erzincan'ın önemli turizm destinasyonlarından Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi, 2026-2027 kış sezonuna yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Munzur Dağları'nın eteklerinde yer alan merkez, modern tesisleri, uzun kayak pistleri ve dört mevsim turizm imkanlarıyla dikkati çekiyor.
Zirvesi 3 bin 258 metre yüksekliğe ulaşan, yaklaşık 1300 metrelik kot farkına sahip merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreyi aşan kayak pistleri bulunuyor.
Ergan Dağı, pist uzunluğu ve farklı zorluk seviyelerindeki parkurlarıyla profesyonel kayakçılar başta olmak üzere kış sporları tutkunlarına hizmet vermeyi hedefliyor.