İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 578 poersonelin katılımıyla Eren Ablukla-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Ablukla-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.
Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve ka