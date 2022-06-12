  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başladı
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Abluka-16 operasyonu başladı

İçişleri Bakanlığınca Muş'ta 578 poersonelin katılımıyla Eren Ablukla-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-12 11:23:00 - 2022-06-12 11:24:03

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Muş ilinde “Eren Ablukla-16 Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 578 personel 39 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları halkımızın desteği ile inançlı ve ka

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23