Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum" sözleri Yunan medyasını salladı: Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Efes 2022 tatbikatının ardından "Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” mesajı Yunanistan'da büyük etki uyandırdı. Yunan bir gazeteci Başkan Erdoğan'ın sözlerine ilişkin “Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde” yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina yönetimine, Ege'deki adaların hukuksuzca silahlandırılması nedeniyle gönderdiği “Bir kez daha Yunanistan'ı gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçmeye, uluslararası anlaşmalara uygun davranmaya davet ediyoruz. Şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum” mesajı Yunanistan'da büyük etki uyandırdı.
Yunan bir gazeteci Efes 2022 tatbikatını masaya yatırarak “Bu artık bir savaş tehdidinin ötesinde” çıkarımında bulundu.