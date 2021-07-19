  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ATAK helikopteriyle öldürüldüler! PKK'ya bir darbe daha
ABD'li bakandan itiraf: Zarar verildi
Başakşehir'de yangın! Ekipler yönlendirildi
Mantardan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Gündem Erdoğan'ın müjdesi öncesi dikkat çeken tahmin
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi öncesi dikkat çeken tahmin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün KKTC'ye gelerek bir müjde açıklayacak. ERdoğan'ın müjdesi öncesi, KKTC'de tahminler başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 09:59:00 -
Erdoğan'ın müjdesi öncesi dikkat çeken tahmin

Azerbaycan’ın KKTC ile diplomatik ilişki kurmasından Maraş açılımına birçok tahmin yürütülürken, KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, “Türkiye’den kablo ile elektrik de büyük müjde olur” dedi.

SON 5 yıldır projeler arasında yer alan Türkiye’den kablo ile elektrik Kıbrıs Türk halkının en büyük ihtiyaçlarından biri. Sosyal medyada, Türkiye’den 2015 yılında deniz altından askılı boru sistemiyle Anadolu suyunun geldiğine dikkat çekilerek, kablo ile elektrik beklentisi daha fazla dile getiriliyor.

KKTC Enerji Bakanı Erhan Arıklı, konuyla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, göreve geldiği andan itibaren Türkiye’den kabloyla enerji temini konusuna yoğunlaştığını belirterek, “Akaryakıtla çalışan iki santralımız var. Malum akaryakıt dövize bağlı ve maliyeti yüksek. Bugün elektriğin kilovat saatini 130 kuruşa mal ediyor ancak halka 90 kuruşa zararına yansıtıyoruz. Sürdürülebilir bir sistem değil. KKTC’ye gelen yatırımcı ilk önce enerji maliyetlerini soruyor, maliyeti öğrenince yatırımdan vaz geçiyor. Bu maliyetlerle KKTC’de ne turizm olur ne sanayi” dedi. Bakan Arıklı, KKTC’nin güneş enerjisi potansiyelinin de yüksek olduğuna dikkat çekerek, yılda 2400 saatlik potansiyeli, enterkonnekte sistem olmaması, yani ana karayla kablo ile bağlantı olmaması, nedeniyle çok sınırlı kullanabildiklerini dikkate çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

KKTC 'deki ne kadar rum aşığı varsa, Rum tatafina geçsin.Yerlerine Türkiye'den gerçek vatan evlatları yerleştirilsin. KKTC ile Türkiye arasında vize muafiyeti ve serbest dolaşım kabul edilsin. O zaman KKTC nasıl zengin olur ve kalabalık nüfusa sahip olur görürsünüz.
  • Yanıtla

Tr.

Genelde beklentiyi 5'e çıkartır,sadece 1 gerçekleştirdi.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay