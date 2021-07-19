  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere destek
Kırşehir'de tabiat parkında yangın
Pakistan'dan kötü haber! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kayseri'de korkutan deprem!
Gündem Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Gündem

Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 11:27:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bir Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şart. Aşılama kritik öneme sahip. Salgından kurtulmak için tedbirlere uyalım.

Sıkıntısı devam eden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her bayramda olduğu gibi sürücülerimize dikkatlerini artırmaları, kurallara uyması çağrısında bulunuyorum. Hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor.

Kurban Bayramı'nın gönlümüzden geçenlerin olmasına vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay