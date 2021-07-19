Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan bir Kurban Bayramı mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Sinsi tehdide karşı kendimizi korumaya almamız şart. Aşılama kritik öneme sahip. Salgından kurtulmak için tedbirlere uyalım.
Sıkıntısı devam eden vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her bayramda olduğu gibi sürücülerimize dikkatlerini artırmaları, kurallara uyması çağrısında bulunuyorum. Hep birlikte daha sorumlu davranmamız gerekiyor.
Kurban Bayramı'nın gönlümüzden geçenlerin olmasına vesile olmasını diliyor, bayramınızı kutluyorum.