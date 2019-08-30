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Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Sakarya'da yaptığı konuşmaya ilişkin "Biz bunları geçmişte yaşadık. Bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp sonradan eshamesi okunmayanlar çıktı. Lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler. " dedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:22
Erdoğan'dan Davutoğlu'na: Söyleyecekleri ne varsa söylesinler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

''İdlib'le ilgili gelişmelerde 'bizim istediğimiz noktadadır' dersek bu yalan olur. Şu anda bizim istediğimiz noktada değil. İdlib'de şu anda 600 bin civarında insan öldürüldü.

İdlib'teki gözlem noktaları

İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı.

ABD ile güvenli bölge mutabakatı

BM Genel Kurulu'nda Sayın Trump'la bir araya geleceğiz. Orada da yine bu konuları ele alacağız. 20 mil konusunda Amerikalı heyetin biraz daha daraltma gibi bir durumları oldu. Arkadaşlarımız bu konuda geçici de olsa mutabakat sağladı.

SU-57 savaş uçağı

Bakanlıklarımız muhataplarıyla görüşmeyi sürdürüyor. 25 milyar dolar gibi bir ihracat hacmine ulaşmış olan Türkiye-Rusya 100 milyar doları hedeflemiş vaziyette. F-35'ler konusunda ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse biz tabii başımızın çaresine bakacağız. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim kredi planlamalarına bakarak adımlarımızı atacağız.

Davutoğlu'na tepki

Bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp ondan sonra esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bizim bunlar şu anda derdimiz değil. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler lafla herhangi bir tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler ki belki biraz daha fayda elde edebilirler.

İdam tartışmaları

Dünya ne der demiyorum. Eğer parlamentomuz bu konu ile ilgili idam konusunda kararını verirse ben onaylarım hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbet ile onun hakkı ödenmez.''

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:22
  1. Sakarya
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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