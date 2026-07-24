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Gündem Haluk’un lakayıt tavırlarını söylemek şimdi mi aklına geldi? Özlem Gürses de Ahbap’ını sattı
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Haluk’un lakayıt tavırlarını söylemek şimdi mi aklına geldi? Özlem Gürses de Ahbap’ını sattı

Yeniakit Publisher
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AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Özlem Gürses’in adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Köşeye sıkışınca Haluk Levent’i hedef alan Gürses’in savcılıktaki itirafları, deprem sürecinde yürütülen kirli tezgahları ve menfaat ilişkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özlem Gürses'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Gürses ifadesinde, "Haluk Levent ile herhangi bir şahsi tanışıklığım yoktur. Deprem öncesinde kendisi ile ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım. Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Özlem Gürses İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Gürses'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'HALUK LEVENT İLE HERHANGİ BİR ŞAHSİ TANIŞIKLIĞIM YOKTUR'

Gürses ifadesinde, "Benim Haluk Levent ile herhangi bir şahsi tanışıklığım yoktur. Deprem öncesinde kendisi ile ilgili röportaj, özel haber dahil hiçbir çalışmam olmadı. Yalnızca depremin 3'üncü yıldönümünde Hatay'dan direkt bağlantı ile canlı yayına konuk almıştık. Bu yayında kendisi ofis sandalyesinde lakayit bir tavır ile depremzedelerden bahsediyordu. Kendisinin deprem acılarını yaşayan insanların yanındaki hal ve hareketlerini yanlış bulduğumu rejideki arkadaşlarıma iletmiştim. Bu yayın deprem bölgesinde geçen zaman içerisindeki durumu değerlendirdiğimiz ve vaatleri sorguladığımız bir içerikteydi. Bu yayında müteahhiti kaçan projelerde mağdur olan 2 depremzede avukatı konuk alıp durumun vahametini anlatmıştım. Buradan da deprem sonrası verilen sözlerin peşinde olduğumu görebilirsiniz. Bu yayına ilişkin dökümü avukatım sunmaya hazırdır" dedi.

 

'YOĞUN BAĞIŞ ALDIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM AHBAP'IN DENETLENMESİ ÇAĞRISINI YAPTIM'

Gürses, "Benim Ahbap ve Babala'ya dair tüm çağrılarım şeffaf şekilde denetlenmeleri içindir. Hiçbir zaman yayınlarına katılıp kendileri için yardım istemedim. Eğer ben ve benim gibi diğer toplumun önünde bulunan kişilerin itibarını kullanarak bağış toplandı ise buna ilişkin tespitlerin ortaya çıkması ile bizzat şikayetçi olacağım. Çünkü iletişim ve koordinasyonsuzluk nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacın kötü niyetli olarak kullanılması en hafif tabirle vicdansızlıktır. Yoğun bağış aldığını düşündüğüm Ahbap'ın denetlenmesi çağrısını yaptım. Tweetlerimde yalnızca Ahbap ve Babala' yı düzeltmeye çalışıp ön plana çıkardığım yönündeki tespitlere katılmıyorum. Ben Afad'a, Kızılay'a ve diğer sivil toplum kuruluşlarına eşit mesafedeydim. Herhangi birine yönelik ilave çağrım olmadı. Devlet ve hükümet ayrımını bilirim. Devlet kurumlarına her zaman saygı duyar, işlerini yapmaları için gerekli desteği sağlarım" dedi.

'DEPREM SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KURULDU İSE BEN BUNUN FARKINDA DEĞİLDİM'

Gürses, "Eğer deprem sürecinde örgütsel yapı kuruldu ise ve yardım etmeyenlere linç furyası başlatıldı ise ben bunun farkında değildim. Yine Ahbap ve Babala'nın rakibi kurumundaki sivil toplum kuruluşlarına çağrı yapanlar karalanıyor ise bunu da fark etmedim. Ben tamamen şeffaflığa olan inancım nedeni ile çağrı yaptım. Bu denli büyük bir travma içerisinde iken bunu düşündülerse yazıklar olsun. Türk yargısı geçen 3 sene içerisinde durumu somut olarak belirleyecek verilere sahiptir. Haluk Levent sürekli kamu görevlileriyle ve sahada fotoğraflar vererek insanların kafalarını karıştırdı. Ben özür dilemeyi gerektirecek bir şey yapmadım. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" dedi.

Özlem Gürses, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. (DHA)

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