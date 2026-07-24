Güney Kıbrıs'ta 18 yıl hapse mahkum edilen Survivor Taner'den yardım çağrısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Survivor yarışmasıyla tanınan ve Güney Kıbrıs'ta gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taner Tolga Tarlacı, hapisten yayınladığı videoda yardım istedi. Tarlacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ve Miçotakis'ten yardım istediğini söyledi.
Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasıyla tanınan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs’ta karıştığı gasp, darp ve cinsel saldırı suçlarından dolayı 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Kaldığı cezaevinden bir video paylaşan Tarlacı, yetkililerden yardım istedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTİYORUM
Videoda dünya liderlerine seslenen Tarlacı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e çağrıda bulundu. Tarlacı, "Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis'ten yardım istiyorum" ifadelerini kullandı.