Kutsal gün olduğu için değil astrologlar dediği için! Özgür umudu halka değil fala bağladı

CHP’ye yakınlığı ile bilinen Deniz Zeyrek, şaibeli kurultay davasında genel başkanlık koltuğundan inmek zorunda kalan Özgür Özel’in falcıların tavsiyesi ile parti dilekçesini Cuma günü vereceğini söyledi.

Youtube kanalında yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Deniz Zeyrek gülerek; “Özgür Özel ve ekibi kuruluş dilekçesini Cuma günü vermek istiyor. Yetişmezse pazartesiye kalacak. Ama asıl hedefleri Cuma günü vermek. Bu arada, astrologlar ‘24 Temmuz'da kurulursa bu partinin önü çok açık olacak’ diye bir öngörüde bulunuyormuş. CHP’li yetkililere sordum ‘bunu duydunuz mu?’ diye. ‘Ya bize de geldi biz de duyduk’ falan dediler. Devletin bürokrasisi astrolojiye inanıp ’24 Temmuz’da kurarsak bu yeni partiyi tutamayız’ diye Pazartesiye bırakabilirler. Şaka gibi. Öğrendiğim kadarıyla da milletvekilleri kurucu olacak istifa edecek ve kurucu olacaklar” dedi.

“UMUDU FALCILARA BAĞLAMIŞLAR”

Zeyrek’in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşan Yazar Zeki Bahçe ise, “Yani umudu millete değil falcılara bağlamışlar...” yorumunu yaptı.