Barcelona yeni transferini açıkladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Alman sağ kanat oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Alman basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın, Adeyemi için Borussia Dortmund'a bonuslarla birlikte 29 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.