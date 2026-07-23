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Spor Barcelona yeni transferini açıkladı
Spor

Barcelona yeni transferini açıkladı

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Barcelona yeni transferini açıkladı

İspanya La Liga’nın son şampiyonu Barcelona, Borussia Dortmund'dan Karim Adeyemi'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Alman sağ kanat oyuncuyla 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın, Adeyemi için Borussia Dortmund'a bonuslarla birlikte 29 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

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