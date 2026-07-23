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Gündem CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!
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CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

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CHP'de kıyım ve istifa depremi! İzmir ve Aydın alev alev!

Parti yönetiminin art arda aldığı ihraç ve görevden alma kararlarının ardından İzmir ve Aydın’da adeta yer yerinden oynadı. İzmir'de 7 ilçe örgütü birden kapıyı çarpıp çıkarken, Aydın'da da görevden alınan il yönetimi zehir zemberek açıklamalarla istifasını sundu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yürütülen disiplin süreçleri ve görevden almaların ardından Ege bölgesinde deprem etkisi yaratan istifalar peş peşe geldi. İzmir’de 7 ilçe başkanı ve yönetimleri görevlerinden ayrıldığını açıklarken, Aydın’da ise görevden alınan İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi toplu halde CHP’den istifa etti.

CHP örgütlerinde son günlerde art arda alınan tedbirli ihraç kararları ve görevden almalar büyük bir toplu istifa dalgasına dönüştü. İzmir ve Aydın örgütlerinde eş zamanlı yaşanan istifalar parti gündemine bomba gibi düşerken, disipline sevk edilen yöneticiler düzenledikleri basın açıklamalarıyla partiden ayrıldıklarını ilan etti.

 

İZMİR'DE 7 İLÇE ÖRGÜTÜ BİRDEN İSTİFA ETTİ

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu tarafından Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ve Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Kararın ardından altı ilçe başkanı, ilçe binaları önünde kadın ve gençlik kolları ile yönetim kurullarını arkalarına alarak sert açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü, kararı sosyal medyadan öğrendiklerini ve bu durumun fiilen ihraç anlamına geldiğini vurgulayarak istifa ettiklerini bildirdi.

Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun ise il başkanlığının tutumunu kabul etmediklerini ifade etti. Durgun, 21 kişilik ilçe yönetiminden 19 kişiyle birlikte ayrıldıklarını belirterek, mücadelelerini farklı bir zeminde sürdüreceklerini ve Özgür Özel’in değişim vizyonuna bağlı kalacaklarını vurguladı.

Gaziemir İlçe Başkanı Çağrı Şırlancı, Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu ve Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar da örgütleriyle ortak hareket ederek istifa kararı aldı. Yaşanan sürecin parti bünyesinde ciddi bir kırılmaya yol açtığına dikkat çeken ilçe başkanları, tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden ayrıldıklarını duyurdu.

İzmir’deki dalgaya Menemen örgütü de katıldı; Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbek, yöneticiler ve 13 meclis üyesinin 12’si istifasını vererek partiden ayrılan 7’nci ilçe örgütü oldu.

AYDIN'DA SERT TEPKİ

Gelişmelerin bir diğer adresi olan Aydın'da da görevden alınan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi parti binası önünde toplandı.

Sert ifadelerle mevcut parti yönetimini hedef alan Hikmet Saatçı şunları söyledi:

"Yıllarımızı verdiğimiz, alın teri akıttığımız baba ocağımız ne yazık ki adaletsizliğe, usulsüzlüğe ve iktidara teslim olmuştur. Üzerimize çöken mutlak sultanın pervasız zihniyeti tarafından görevden alınmış olabiliriz ancak bu iş birlikçileri geldikleri gibi göndereceğiz. Bugün CHP'ye veda ediyoruz, istifa ediyoruz. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, iktidar yürüyüşümüzden tek bir adım bile geri atmayacağız."

İL BİNASINA 'ÖÇP' PANKARTI ASTILAR

Açıklamanın ardından CHP Aydın İl Başkanlığı binasına, CHP Aydın Gençlik Kolları tarafından Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na gönderme yapacak şekilde 'ÖÇP' (Özlem Çerçioğlu Partisi) yazılı bir pankart asıldı.

Öte yandan istifa eden partililerin binadan ayrılırken Özgür Özel'in portesini de kucaklayıp gitmesi dikkat çekti.   

Kaynak: Sondakika

 

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Yorumlar

Neron11

Yahu bunların alayı İmamoğlu yolsuzluk çetesinin partisine çalışmıyor muydu, şimdi görevden alınınca niye kızıyorlar, girsinler ait oldukları yere yani İmamoğlu yolsuzluk çetesinin partisine

Adem

Yiyin birbirinizi ve silinin tarihten insaAllah...
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