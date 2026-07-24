İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı!

Hareket, yaptığı basın açıklamasında, Filistinlileri kurşunla hedef almanın, aşırı güç kullanımı ve sivillerin öldürülmesine dayalı sistematik bir politikayı yansıttığını belirterek, bu suçların son örneğinin, işgal güçlerinin Tel köyünde yerleşimcilerin toprak ve mülklere yönelik saldırılarına karşı koyan sivillere ateş açması olduğunu kaydetti.

HAMAS, köyde katledilen şehitler için yas tuttu ve yaralılara acil şifa diledi. Ayrıca, işgal kuvvetleri ve yerleşimcilerin saldırısına karşı koyan direniş savaşçılarını övdü ve bir askerin silahını ele geçirip saldırganlara karşı kullanan köy halkından birinin cesaretini takdir etti.

Saldırıların ve cinayetlerin devam etmesinin Filistinliler arasında korku yaymakta başarılı olamayacağını, aksine işgale karşı koyma ve suçlarına direnme kararlılıklarını artıracağını vurgulayan hareket, Batı Şeria'daki Filistinlilere, işgal kuvvetleriyle çeşitli temas noktalarında çatışmayı güçlendirmeleri, saflarını birleştirmeleri, direniş araçlarını harekete geçirmeleri ve işgal kuvvetlerinin ve yerleşimcilerinin saldırılarını caydırmak için çalışmaları çağrısında bulundu. Hareket, Filistin topraklarının, köylerinin ve mukaddes yerlerinin sürekli ihlaline karşı uyarıda bulundu.

Nablus'un güneybatısındaki Tell köyüne siyonist işgal kuvvetleri ve işgalci yerleşimci grupları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 4 Filistinli şehit oldu, dört kişi de yaralandı; yaralananlardan üçünün durumu ağır.

İşgal kuvvetleri, köy ve çevresine sıkı bir güvenlik kordonu uygularken, aynı zamanda ek askeri takviyeler konuşlandırdı ve işgalci yerleşimcileri güvence altına almak için köyün dış mahallelerine baskın düzenledi; Filistinli sakinler ise evlerini veya tarım arazilerini hedef alabilecek yeni saldırılara karşı yüksek alarmda kalmaya devam etti.