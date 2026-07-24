  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ahbap’ın “ahbapları” ifade verecek Ankara'da film gibi operasyon! 2 milyon lirayı çalan şüpheliler 2 saatte yakalandı Hepiniz oradaydınız! Ali Karahasanoğlu'ndan özeleştiri çağrısı PKK’lı Teröristler af mı ediliyor? Murat Alan araştırdı ve yazdı İran artık oyuna gelmiyor! NYT: "ABD'nin ateşkes teklifini reddetti" Ok gibi bariyere saplandı! Ölü ve yaralılar var 24 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 24 Temmuz 2004: Said Çekmegil’in vefatı (Mütefekkir-Yazar) Havada panik! Pilot bayıldı Almanya’dan Hürmüz kararı! Savaş gemilerini çekecekler
Gündem İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı!
Gündem

İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşgalcilerin Tel köyündeki alçak saldırısına sert tepki! HAMAS'tan Batı Şeria için flaş çağrı!

İşgalci çetelerin ve siyonist güçlerin Nablus'un Tel köyüne düzenlediği kanlı saldırıda 4 Filistinli şehit oldu, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaşanan katliamın ardından yazılı bir basın açıklaması yapan HAMAS, sivillerin kurşunla hedef alınmasının sistematik bir soykırım politikası olduğunu belirterek Batı Şeria halkına direnişi büyütme çağrısında bulundu.

Hareket, yaptığı basın açıklamasında, Filistinlileri kurşunla hedef almanın, aşırı güç kullanımı ve sivillerin öldürülmesine dayalı sistematik bir politikayı yansıttığını belirterek, bu suçların son örneğinin, işgal güçlerinin Tel köyünde yerleşimcilerin toprak ve mülklere yönelik saldırılarına karşı koyan sivillere ateş açması olduğunu kaydetti.

HAMAS, köyde katledilen şehitler için yas tuttu ve yaralılara acil şifa diledi. Ayrıca, işgal kuvvetleri ve yerleşimcilerin saldırısına karşı koyan direniş savaşçılarını övdü ve bir askerin silahını ele geçirip saldırganlara karşı kullanan köy halkından birinin cesaretini takdir etti.

Saldırıların ve cinayetlerin devam etmesinin Filistinliler arasında korku yaymakta başarılı olamayacağını, aksine işgale karşı koyma ve suçlarına direnme kararlılıklarını artıracağını vurgulayan hareket, Batı Şeria'daki Filistinlilere, işgal kuvvetleriyle çeşitli temas noktalarında çatışmayı güçlendirmeleri, saflarını birleştirmeleri, direniş araçlarını harekete geçirmeleri ve işgal kuvvetlerinin ve yerleşimcilerinin saldırılarını caydırmak için çalışmaları çağrısında bulundu. Hareket, Filistin topraklarının, köylerinin ve mukaddes yerlerinin sürekli ihlaline karşı uyarıda bulundu.

Nablus'un güneybatısındaki Tell köyüne siyonist işgal kuvvetleri ve işgalci yerleşimci grupları tarafından düzenlenen saldırı sonucunda 4 Filistinli şehit oldu, dört kişi de yaralandı; yaralananlardan üçünün durumu ağır.

İşgal kuvvetleri, köy ve çevresine sıkı bir güvenlik kordonu uygularken, aynı zamanda ek askeri takviyeler konuşlandırdı ve işgalci yerleşimcileri güvence altına almak için köyün dış mahallelerine baskın düzenledi; Filistinli sakinler ise evlerini veya tarım arazilerini hedef alabilecek yeni saldırılara karşı yüksek alarmda kalmaya devam etti. 

İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!
İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

Gündem

İsrail’den İran’a yeni suçlama! Mossad ajan ağını çökerttiğini iddia etti!

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...
Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

Dünya

Terörist İsrail'den Türkiye'ye alçak tehdit: Türk ordusuyla...

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi
ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

Gündem

ABD'nin trilyon dolarlık savunma bütçesinde dikkat çeken İsrail maddesi

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"
İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

Gündem

İsrail Bakanı'ndan Türkiye'yi hedef alan provokatif sözler: "Türk ordusuyla doğrudan temas olabilir"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23