Erbakan'dan dikkat çeken benzetme: 6'lı maşa 7'li maşa

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Ramazan Buluşmaları kapsamında Çorum’a geldi. İlk olarak Ayakkabıcılar Arastası ve Eğridere Çarşısı’nda esnaf ziyareti yapan Erbakan, 14 Mayıs seçimlerinde yapılacak olan seçimlerde partisine ve Cumhur ittifakına destek istedi. Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından TSO kompleksinde düzenlenen iftar programı ve Yeniden Refah Partisi Çorum milletvekili adaylarının tanıtım programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Erbakan, 7’li masayı eleştirdi.

Doğruyu alkışlayan, kim yaparsa yapsın yanlışın karşısında duran siyaset anlayışı, yapıcı muhalefet anlayışı ve sadece eleştiren değil, çözümü ortaya koyan anlayışla milletin teveccühüne, desteğine mazhar olduklarını dile getiren Erbakan, milletimizin ümidi haline gelen Yeniden Refah’ın 14 Mayıs seçimlerinin de kilit partisi haline geldiğini söyledi.

“Yeniden Refah Partisi olarak milletimizi 7’li masa olarak da ifade ettiğimiz sol, komünist, ateist her türlü fraksiyon ve oluşumun bir araya toplandığı, PKK ve FETÖ’nün açıkça destek verdiği 7’li ittifaka ülkemizi ve milletimizi teslim etmemek adına, 7’li ittifakın iktidar olmasına vesile olmamak adına Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur ittifakına katılma kararını aldık” diyen Erbakan, “Cumhur ittifakında yer almamızın önemli sebeplerinden birisi de 7’li masanın ortaya koyduğu söylemlerdir. Ne diyorlar 4-6 yaş grubundaki çocuklara Kur’an-ı Kerim öğretmek çağdışılıktır. Taliban zihniyetidir diyor. Alın size 28 Şubat zihniyetinin yansıması. Ayasofya’nın aslında müze olması gerekir diyor. Biz iktidar olursak Ayasofya müze olacak diyorlar. 7’li masanın cumhurbaşkanı adayına soruyorlar “LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi?” diyorlar. Ne münasebet efendim, niye zarar versin zarar vermez. Herkes tercihinde özgürdür diyor. 7’li masanın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına soruyorlar “Eşcinsel evliliklerine nasıl bakıyorsunuz” diye soruyorlar “gayet normaldir, gayet doğaldır ancak toplumumuz, milletimiz buna hazır değil” diyor. İşte 7’li masa dediğiniz budur." dedi.

“Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi, milletimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz”

PKK ve FETÖ’nün 7’li masaya açıkça destek verdiğine dikkat çeken Erbakan, “Diğer taraftan 7’li masanın dışardan destekçileri diyorlar ki Diyanet İşleri Başkanlığını İnanç İşleri Başkanlığı haline getireceğiz. Okullarda din dersini tamamen kaldıracağız diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik tüm operasyonlarını durduracağız. Suriye’nin kuzeyinde Türk askerini çekeceğiz. Suriye’nin kuzeyini PYD’ye ve YPG’ye teslim edeceğiz. İşte dışarıda destekçisi HDP’nin ve HDP’nin yedek partisi Sol Yeşiller Partisi’nin seçim bildirgesindeki vaatlerini söylüyorum. Sadece HDP ve Yeşil Sol Partisi değil PKK’nın üst düzey yöneticileri açıktan çektikleri videolarla kendi televizyonlarına verdikleri röportajlarla Millet İttifakı’nı, 7’li masayı açıktan destekliyorlar. Sadece PKK’lı yöneticiler değil FETÖ’nün üst düzey yetkilileri 7’li masayı desteklediklerini açıkça ifade ediyorlar. ‘Cumhurbaşkanının mağlup olması lazım. Mevcut iktidarın değişmesi lazım’ bunu söyleyen PKK’nın en önde yetkili isimleri. FETÖ’nün yurt dışında yaşayan en önemli isimleri. Biz Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi milletimizi bu zihniyete sahip 7’li masaya teslim edilmesini vesile olmamak adına bu kararı aldık. İnşallah buna müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

7’li masadaki 'muhafazakar' partileri de isim vermeden eleştiren Erbakan, “Bu seçimde kendilerini muhafazakar parti olarak nitelendiren 7’li masanın içerisinde yer alan CHP listelerinden seçime girme kararı aldılar. Bu kararı almadan bir gün önce PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu örgütün televizyonuna verdiği röportajda ‘7’li masanın seçimlere ortak liste ile girmesi gerekiyor. Bu seçimde 7’li masanın en verimli sonucu alması gerekiyor. Bu verimli sonucu almak içinde seçime ortak liste ile gitmesi gerekiyor’ diyor. Bu açıklamadan bir gün sonra 4 parti CHP’nin listelerinden seçime girme kararı aldı. Bu 4 partinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de maalesef ki maalesef kendisini milli görüşçü olduğu zanneden bir parti. Erbakan hocamızın ifadesiyle “eline, yüzüne çamur sürüp ne yapıyorsunuz dendiği zaman ben namaz kılıyorum diyen bir parti” diye konuştu.

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"6’lı masanın, 7li masanın, 6’lı ve 7’li maşaya dönüştü"

6’lı masanın, 7li masanın, 6’lı ve 7’li maşaya dönüştüğünü anlatan Erbakan, şunları kaydetti:

“Siz PKK’nın, FETÖ’nün açık şekilde destek olduğu, biz gelir gelmez namus kavramının kökünü kazımak anlamına gelen, İstanbul Sözleşmesi’ni getireceğiz diye bu 7’li masaya iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. LGBT Türk ailesine zarar vermez diyen, eşcinsellik evlilik normal ama toplum buna hazır değil diyen 7‘li masayı iktidara getirmenin vebalini nasıl ödeyeceksiniz. Nasıl bir ittifak ile karşı karşıyayız. Bunlar 6’lı masa 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşa haline gelmişlerdir. Kimin maşası PKK’nın, FETÖ7nün maşası, dış güçlerin maşası ve LGBT lobilerinin maşası haline gelmişler. Bin sene İslam’a bayraktarlık yapan ecdadın torunları inancımızla, İslam ile, ahlakla, maneviyatla yoğrulmuş bu toprakların insanı asla ve asla bu yapıya izin vermeyecektir. 6’lı masaya, 7li masa değil, 6’lı maşa 7’li maşaya Çorumlularda 85 milyon insanımızda gereken cevabı 14 Mayıs’ta sandıktan verecektir inşallah” dedi.