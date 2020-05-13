En ucuz sigara ne kadar olacak?

Sigara ve bazı tütün ürünlerinde asgari maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yükseltildi. Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarındaki artışa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sigarada 0,3899 lira olan asgari maktu vergi yüzde 17,18 artışla 0.4569'a çıktı. Böylece 1 paket yani 20 adet sigarada vergi 7,79 liradan 9,13 TL'ye yükseldi.

Sigarada asgari maktu vergiye ek olarak 0,4539 lira maktu vergi alınıyor. Bunların üstüne bir de KDV alınıyor. KDV ise perakende satış fiyatı üzerinden alındığı için ÖTV toplamının yüzde 15.25 ile çarpımı sonucu elde ediliyor.

Böylece 11.6 lira taban fiyatı olan en düşük fiyata satılan sigarada taban fiyat 13.6 lira olacak. Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; yeni düzenleme sonucu bir paket sigaranın 2 lira zamlanarak en az 14 liradan satılması bekleniyor.

Ucuz sigaralar toplam pazarın yüzde 25'ine kadar yükselmişti. Bu artırım ile Maliye'nin 1 yılda 1 milyar liralık vergi artışı sağlayabileceği hesaplandı. 13.6 liranın altında satılan sigaralarda üretici veya pazarlama şirketi o kadar miktarı cebinden karşılamış olacak.