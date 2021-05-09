Emrullah Hatipoğlu Hocaefendi Cenab-ı Allah'a şükretmenin önemini anlattı! Nahl Suresi'nin 18. ayet-i kerimesine dikkat çekti
Ramazan ayı sohbetlerine devam eden Emrullah Hatipoğlu Hocaefendi, Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği nimetleri hatırlatarak, şükretmemizin neden önemli olduğunu anlattı.
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Emrullah Hatipoğlu Hocaefendi, Ramazan-ı Şerif sohbetlerinin bu bölümünde, Cenab-ı Allah'ın insanlara verdiği nimetlere dikkat çekti. Hatipoğlu Hoca, Nahl Suresi'nin 18. ayet-i kerimesini aktararak, Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek de nimetlerine karşılık gelmeyeceğini vurguladı:
'Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız, onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız; gerçekten Allah, Bağışlayandır, Esirgeyendir.'