Stoper bölgesini güçlendirmek isteyen ve ilk olarak Romain Saiss'e imzayı attıran Kara Kartal, İstanbulspor'un genç savunmacısı Emrecan Uzunhan'da mutlu sona ulaştı. Beşiktaş'ın geleceğe yatırım yaptığı bu hamle sonrası da Emrecan'ın kariyeri başta Beşiktaşlı taraftarlar olmak üzere futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Emrecan Uzunhan kimdir, mevkisi ne? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?



Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, stoper bölgesine 2. transferini yaptı. Savunma bölgesini güçlendirmeye devam eden Kara Kartal, İstanbulspor'un sol stoperi Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı. Sarı Siyahlılar'ı bonservisin yanında sonraki satıştan payla ikna eden Beşiktaş'ın transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Galatasaray altyapısından İstanbulspor'a geçiş yapan ve geçtiğimiz sezon kazanılan TFF 1. Lig şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan genç stoperin kariyeri de bu transferin ardından merak konusu oldu.

Emrecan Uzunhan kimdir, mevkisi ne? Emrecan Uzunhan kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynadı?

26 Şubat 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Emrecan, futbola Galatasaray altyapısında başladı. Kısa bir süre Sarı Kırmızılı ekip forması giyen gelecek vadeden oyuncu, 2014 yılında İstanbulspor'a katıldı. 13 yaşında geldiği İstanbulspor'da çeşitli alt yaş gruplarında forma giydikten sonra profesyonel olan ve A takım kadrosuna dahil edilen Emrecan, ilk resmi maçına 2020/21 sezonunda çıktı.

1. Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda 1 maçta süre alan ve 189 dakika sahada kalan genç stoper, 2021/22 sezonunda çıkışa geçti.

Osman Zeki Korkmaz'ın gözdeleri haline gelen ve takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer bulan solak oyuncu, toplam 21 maça çıktı, 1 gol, 1 asistle oynadı. Boğalar, TFF 1. Lig'de Play-Off'larda şampiyonluğa uzanıp Süper Lig bileti alırken takımın genç yeteneği Emrecan da transferin gözde ismi konumuna geldi.

İsmi birçok Avrupa kulübüyle anılan 21 yaşındaki oyuncu için girişimlerini hızlandıran Kara Kartal ise mutlu sona ulaşan taraf oldu.

1.89 boyunda olan ve sol stoperde oynayan Emrecan, topu oyuna sokmaktaki becerisiyle ön plana çıkıyor. Fizik gücünü iyi kullanan ve hava toplarındaki başarısıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, henüz Milli Takım formasını ise hiç giymedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Emrecan ile ilgili geçtiğimiz günlerde konuşmuş ve ''Korkmaz, Emrecan Uzunhan'a Serie A'dan talip olduğunu söyledi. Korkmaz, "Serie A'dan da talip var. Bununla ilgili temas kuruldu. Temas kuran takım, '21 yaşına kadar neden oynamamış?' diye sordu.'' ifadelerini kullanmıştı.



