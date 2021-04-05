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Spor Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! Böyle görüntülendi
Spor

Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! Böyle görüntülendi

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 1-0 yendiği maçta ilginç bir diyalog yaşandı. Belözoğlu, maça daha erken girmek için çok istekli olan Yandaş'ı daha erken oyuna alamadığı için futbolcusuna sarılıp özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:53:00 -
Emre Belözoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş'a özür! Böyle görüntülendi

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu, Denizlispor maçını kazanarak teknik direktörlük kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Maç içinde Belözoğlu ve karşılaşmaya başlayan Mert Hakan Yandaş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı sonra özür diledi. O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

 

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