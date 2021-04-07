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Spor Emre Akbaba isyan etti!
Spor

Emre Akbaba isyan etti!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 14:37:00 -
Emre Akbaba isyan etti!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Emre Akbaba, hakkında çıkan haberlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Emre Akbaba Instagram hikayesinde yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı;

"Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Bu haberlere bu saatten sonra sadece gülüp geçiyorum."

"Benim Galatasaray için maddi olarak yaptığım fedakarlıklar inanın gazetede çıkanlardan çok daha fazlası. Bu kulüp için savaşırken de iki kere ayağımı sahada bıraktım."

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