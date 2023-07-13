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Yerel Emniyet kemeri hayat kurtardı
Yerel

Emniyet kemeri hayat kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 03:46:00 -
Emniyet kemeri hayat kurtardı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan TIR takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karabük’ten yüklediği sac boruları İstanbul’a götüren Cüneyt Savur idaresindeki 06 DDV 228 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına uçarak takla attı. Emniyet kemeri takılı olan sürücünün kazadan burnu bile kanamadan çıkması dikkat çekti. Emniyet kemerinin hayatını kurtardığını belirten Cüneyt Savur, “Karabük’ten sac boru yüklemiştim. İstanbul Tuzla’ya gidiyordum. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Şarampole yuvarlanıp takla attım. Emniyet kemerimin takılı olmasından dolayı çok şükür bu kazadan yara almadan kurtuldum. Emniyet kemeri hayat kurtarır, diyorlar. Evet doğru” şeklinde konuştu.

Kaza sebebi ile İstanbul istikametinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, TIR'ınkaldırma çalışmaları sabah saatlerinde yapılacak.

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