Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini çekmek isteyenler bankaya gitmelerinin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bankaya emekli maaşı çekmek için gitmek yasak mı?

Emekli maaşları nasıl alınacak? Emekli maaşları bayram ikramiyeleri için bankaya gitmek yasak mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.