  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Suriye'de genel af ilan edildi
Bakan Akar hava harekatlarının yönetildiği üsse geldi
Nijerya'daki kanlı bilanço belli oldu
Suudi Arabistan duyurdu! Yasak kalkıyor
Ekonomi Emekli maaşları nasıl alınacak? Emekli maaşları bayram ikramiyeleri için bankaya gitmek yasak mı?
Ekonomi

Emekli maaşları nasıl alınacak? Emekli maaşları bayram ikramiyeleri için bankaya gitmek yasak mı?

Emekliler bankaya gidebiliyor mu? 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye’de tam kapanma uygulanacak. Emekli vatandaşlar tam kapanma sebebiyle bankalara gidip gidemeyeceklerini merak ediyor. Peki, emekliler bankaya para çekmeye gidebilir mi? Bayram ikramiyeleri tam kapanmada çekilebilecek mi? Emekliler yasaktan muaf mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 22:05:00 -
Emekli maaşları nasıl alınacak? Emekli maaşları bayram ikramiyeleri için bankaya gitmek yasak mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini çekmek isteyenler bankaya gitmelerinin yasak olup olmadığı merak ediliyor. Konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Peki, bankaya emekli maaşı çekmek için gitmek yasak mı?

Emekli maaşları nasıl alınacak? Emekli maaşları bayram ikramiyeleri için bankaya gitmek yasak mı?

Milyonlarca emeklinin beklediği konu hakkında İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka'nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak,

kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm'lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka'nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?
Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

Ekonomi

Tam kapanma sosyal yardım başvurusu? Tam kapanma yardımı nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş
Medya

Rezilliklerin bitmediği FOX TV’nin Masumiyet’inde şok gerçek! Hülya Avşar’dan bakın ne istemiş

Reytinglerde istediğini elde edemeyen FOX TV’nin Masumiyet dizisinde Hülya Avşar’ın tokat sahnesine ilişkin oyuncu Ertuğrul Postoğlu’ndan aç..
Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz
Dünya

Avrupa ülkesi İslam'a koşuyor: İnanılmaz bir açılım yaşıyoruz

İspanya'da, tüm karalama kampanyalarına rağmen İslamiyet büyük bir hızla yayılmaya devam ediyor.

Turkcell 705 bin yeni müşteri kazandı
Teknoloji

Turkcell 705 bin yeni müşteri kazandı

İletişim şirketi Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 705 bin yeni müşteri kazandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay