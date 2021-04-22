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Eğitim Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
Eğitim

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 20:43:00 -
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar oldu 2021? Emekli ikramiyesi milyonlarca emeklinin gündemde yer alıyor. Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi kaç TL verilecek, zam açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 sefer veriliyor. Emekli bayram ikramiyesinin enflasyon oranında artırılacağı belirtildi. Ancak henüz emekli bayram ikramiyesi yeni tutarı belli olmadı. Son dakika gelişmeleri geldiği zaman detaylar haberde yer alacak.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında emekli ikramiyesi ödeme tarihi ile ilgili detay yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; ''Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.'' dedi.

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