  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yunanistan’a yaptırım uygulamalı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel istifa etti
Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü
Meteoroloji'den İstanbul uyarısı!
Yerel Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü
Yerel

Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü

Elazığ'da Keban ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 11:05:00 -
Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü

Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağından oluşan 60 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kopuzlu köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Köylülerin de desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yangın yerleşim yerlerine ilerlemeden kontrol altına alındı.

Yangının mera, bahçe ve üzüm bağlarının bulunduğu 60 dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay