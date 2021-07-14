Elazığ'da yangın! 60 dönüm alan zarar gördü
Elazığ'da Keban ilçesinde çıkan yangında 60 dönüm alan zarar gördü.
Elazığ'ın Keban ilçesinde çıkan yangında mera, bahçe ve üzüm bağından oluşan 60 dönüm alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kopuzlu köyünde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ve Keban Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Köylülerin de desteğiyle yürütülen çalışma sonucu yangın yerleşim yerlerine ilerlemeden kontrol altına alındı.
Yangının mera, bahçe ve üzüm bağlarının bulunduğu 60 dönüm alanda zarara yol açtığı öğrenildi.