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Yerel Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazlar afetzedeler için acele kamulaştırılacak
Yerel

Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazlar afetzedeler için acele kamulaştırılacak

Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazların, geçen yıl meydana gelen Elazığ Sivrice ve Bingöl Karlıova merkezli depremler nedeniyle afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçları için acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-10 07:51:00 -
Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazlar afetzedeler için acele kamulaştırılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Elazığ, Erzurum, Malatya ve Tunceli'de bazı taşınmazların, 24 Ocak 2020 Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli ve 14 Haziran 2020'de Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli meydana gelen deprem afetleri nedeniyle hak sahibi kabul edilen afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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