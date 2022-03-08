"El Kaide lideri öldürüldü"

Fransa ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamada, Mali'nin kuzeyinde üst düzey bir El Kaide yöneticisi olduğu belirtilen Yahia Djouadi'nin (Yahya Cevadi-Yahya Ebu Amar) öldürüldüğü ifade edildi.

Yapılan açıklamada operasyonunun Timbuktu'nun 160 kilometre kuzeyinde gerçekleştirildiği ifade edilirken yerleşim yerinin ismiyle ilgili herhangi bir detay paylaşılmadı.

Cuneydi'nin El Kaide'nin Libya yapılanmasının önemli isimleri arasında bulunduğu ve 2019'da Mali'ye geçiş yaptığı biliniyor.

El Kaide yöneticisine yönelik operasyonun, helikopterler ve insansız hava araçlarının destek verdiği bir kara harekatıyla öldürüldüğü ifade edildi.

Yahya Cevadi kimdir?

Cezayir doğumlu olan Cevadi'nin doğum tarihi ise net olarak bilinmiyor. 1994 yılında Silahlı İslami Cemaat (GIA) saflarında Cezayir İç Savaşı'na katılan Cevadi, bu yapının gerçekleştirdiği eylemleri benimsemeyen büyük bir grup savaşçıyla beraber GIA'dan ayrıldı.

1998 yılında GIA'den ayrılarak "Cemaatu's Selefiyye li'd Dave ve'l Kıtal"e (Davet ve Savaş İçin Selefi Cemaat) katıldı. Burada, grubun lider isimlerinden Abdulmalik Drukdel ile yakın ilişkiler kurdu.

Cevadi, bu yapının içinde medya faaliyetlerinin yanı sıra askeri liderlik de yaptı. 2007 yılında bu grup El Kaide'ye bağlanarak El Kaide'nin Kuzey Afrika kolu olan İslami Mağrip El Kaidesi'ni (İMEK) oluşturdu. Cevadi İMEK içerisinde de üst düzey görevlerde bulundu. Yapının Sahil bölgesi liderliğini de yürüttü. Mali ve Libya gibi bölgelerde El Kaide adına varlık gösterdi.

7 Mart 2022 tarihinde Cevadi'nin, 26 Şubat 2022 tarihinde Fransa'nın düzenlediği saldırıda öldüğü açıklandı.

Kaynak: Mepa News