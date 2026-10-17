El-Ehli katliamının üzerinden 3 yıl geçti: Dünya o gece yaşananları unutmadı

İsrail’in 17 Ekim 2023’te Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırıda yaklaşık 500 Filistinli yaşamını yitirdi, 342 kişi yaralandı. Saldırı, Gazze’de sağlık kuruluşlarının ve sivillerin karşı karşıya kaldığı tehlikenin en ağır örneklerinden biri.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından kaçarak güvenli bir sığınak arayan yüzlerce Filistinlinin bulunduğu El-Ehli Baptist Hastanesi, 17 Ekim 2023 akşamı düzenlenen saldırıyla büyük bir trajediye sahne oldu. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırının üzerinden 3 yıl geçti.

Gazze kentindeki hastanenin avlusunda meydana gelen patlamada yüzlerce kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 28’i ağır olmak üzere 342 kişinin yaralandığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), saldırıyı savaşın ilk günlerinde yaşanan en kanlı olaylardan biri olarak nitelendirdi. Hastanenin saldırı öncesinde maruz kaldığı tehditler, tahliye çağrıları ve patlamanın ardından sağlık sisteminde yaşanan yoğunluk, Gazze’de sivillerin ve sağlık kuruluşlarının karşı karşıya kaldığı koşulları gözler önüne serdi.

SAVAŞTAN KAÇAN SİVİLLERİN SIĞINAĞIYDI

1882 yılında kurulan El-Ehli Arap Hastanesi, 1954-1982 yıllarında Baptist misyonerler tarafından yönetildi. Daha sonra Kudüs Anglikan Piskoposluğuna devredilen hastane, önceki yönetimi nedeniyle Baptist Hastanesi olarak anılmayı sürdürdü.

Din veya aidiyet ayrımı gözetmeden Filistinlilere sağlık hizmeti veren hastane, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik saldırılarını başlatmasının ardından evlerini terk eden sivillerin sığındığı yerlerden biri oldu.

17 Ekim’deki patlama sırasında hastanede tedavi gören hastaların ve yaralıların yanı sıra hava saldırılarından kaçarak güvenlik arayan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinli bulunuyordu.

SALDIRIDAN ÜÇ GÜN ÖNCE DE HEDEF ALINDI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Eburriş, 18 Ekim 2023’te yaptığı açıklamada, hastanenin 14 Ekim’de iki füzeyle hedef alındığını ve hasar gördüğünü belirtti.

Eburriş, saldırının ardından hastane yetkililerinin İsrail tarafından telefonla arandığını, füzelerin uyarı amacıyla atıldığının söylendiğini ve hastanenin neden tahliye edilmediğinin sorulduğunu aktardı.

Hastane yönetiminin İngiltere’deki Anglikan Kilisesi yetkilileriyle görüştüğünü kaydeden Eburriş, kilise yetkililerinin de uluslararası kuruluşlarla temasa geçerek hastanenin faaliyetlerini sürdürebileceği yönünde güvence aldığını ifade etti.

DSÖ, 17 Ekim 2023’teki açıklamasında El-Ehli Baptist Hastanesi’nin, İsrail ordusunun tahliye emri verdiği Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 20 hastane ve sağlık kuruluşu arasında bulunduğunu bildirdi.

Örgüt, hastaların sağlık durumlarının ağırlığı, güvenli tahliye koşullarının bulunmaması, ambulans ve sağlık personeli yetersizliği ile sınırlı yatak kapasitesinin tahliyeyi imkansız hale getirdiğine dikkati çekti. Açıklamada, yerinden edilen sivillerin sığınabileceği alternatif alanların da bulunmadığı vurgulandı.

HASTANE AVLUSUNDAKİ PATLAMA YÜZLERCE CAN ALDI

17 Ekim 2023’te saat 19.00 sıralarında, hastanenin avlusunda sivillerin bulunduğu sırada büyük bir patlama meydana geldi. Kudüs ve Orta Doğu Kiliseler Birliği, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından daha sonra yayımlanan raporda, mühimmatın hastanenin otoparkına düştüğü ve o sırada yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin burada bulunduğu belirtildi.

Saldırıda yaralananların büyük bölümü Gazze kentindeki Şifa Hastanesi’ne nakledildi. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 18 Ekim 2023 tarihli raporunda, Şifa Hastanesi’nin saldırıdan önce de kapasitesinin üzerinde hizmet verdiği kaydedildi.

Rapora göre, El-Ehli Baptist Hastanesi’nden getirilen yaralıların yoğunluğu sağlık çalışanlarının müdahalesini güçleştirdi. Doktorlar, çok sayıda ameliyatı anestezi uygulayamadan hastane koridorlarında ve yerde yapmak zorunda kaldı.

Şifa Hastanesi’nin, yaralıların sevkinden önce Gazze’deki hastaların yaklaşık dörtte birine hizmet verdiği belirtilen raporda, El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başlangıcından itibaren yaşanan en kanlı olay olarak nitelendirildi.

GAZZE’DE 38 HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

El-Ehli Baptist Hastanesi’nde yaşananlar, Gazze’de sağlık tesislerinin maruz kaldığı saldırıların örneklerinden biri oldu. Uluslararası kuruluşların tepkilerine ve sağlık merkezlerinin korunması yönündeki çağrılarına rağmen bölgedeki sağlık altyapısı ağır hasar gördü.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, İsrail ordusunun saldırılarında 38 hastane ile 96 sağlık merkezi bombalandı, yıkıldı veya hizmet dışı kaldı.

Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle bölgedeki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ının tahrip edildiği bildirildi.