İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama geldi: Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?
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İstanbul Valisi Davut Gül, "Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı.
Gül, "Dere yatağındaki yapıların yıkımına başlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarını bugün bitirmek istiyoruz. Pazartesi günü de hemşehrilerimize yapacağımız yardımları hesaplarına yatıracağız. İlk etapta mağdur vatandaşlarımızın hesaplarına 10 bin lira yatırılacak." dedi.
Vali Gül, selde hayatını kaybedenler için, "Kimlikleri belli, birisi Türkmenistan vatandaşı, ikisi Türk vatandaşı." dedi.
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Vali Gül, "Bugün ve yarın yağış var. Ancak büyük bir yağış beklemiyoruz. Sağlık Müdürlüğümüz düzenli olarak su numunelerini alıyor. Bir sorun çıkmadı. Henüz elektrik verilemeyen yerler var, tedbir amaçlı elektrik veremiyoruz. Okulların problemlerini düzelterek pazartesi eğitim-öğretime devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.