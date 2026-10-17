Namussuzum burunlarından getireceğim

Buğra Kardan İstanbul

27 Mayıs darbesiyle indirdikleri Adnan Menderes ve iki bakanını asan, 12 Mart muhtırasıyla Süleyman Demirel’i istifa etmeye zorlayan, 28 Şubat darbesiyle alaşağı ettiği Necmettin Erbakan’a siyaset yapma imkânı vermeyen, hukuku silah olarak kullanarak mütedeyyin cenaha kan kusturan vesayetçi CHP zihniyetini temsil eden Yeni Parti’nin rövanşist damarı depreşti.

Bu zihniyetin borazanlığını yapan YP Lideri Özgür Özel, başa gelmesi hâlinde intikam siyaseti güdeceğini açık açık ikrar etti. Fondaş NOW TV’de yolsuzlukları isyan ederek AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a “Gün sayıyorum resmen. İktidarı ele geçirdiğimde burnundan fitil fitil getirmezsem namussuzum” tehdidini savuracak kadar ileri gitti. Hızını alamayan Özel, ‘topuklu efe’ olarak bilinen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a da gözdağı verdi. Öfkesine hakim olamadığı görülen Özel, “Türkiye’de iktidarı değiştireceğiz. Ondan sonra topuklayan efesi de Afyonlusu da İzmirlisi de kaçacak delik arayacak” deme cüretinde bulundu. Tek parti dönemi dilini kullanan Özel’e tepki yağdı.

BU TEHDİTLER TANIDIK

Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, şunları söyledi: “Özel ve arkadaşları rövanşizm hastalığından kurtulamıyor. Bu hastalık genlerine işlemiş. Tehditleri ve intikam planlarını duyuyoruz. Bu sözler kabul edilemez. Tugay, demokratik hakkını kullanmıştır. Her şey bir yana Özel’in CHP’de iken Tugay’ı nasıl övdüğü unutulmamalıdır. Özel’in Tugay için ‘Sütte leke var, onda yok’ dediği akıldan çıkarılmamalıdır. Ayrıca İP’ten, GP’den CHP’ye geçen milletvekillerini nasıl içine sindirdiğini sormak gerekmektedir. Size gelenler iyi, sizden gidenler kötü mü oluyor? Özel’in tehditleri de tanıdıktır. CHP zihniyetinin geçmişten gelen baskıcı, antidemokratik yaklaşımlarını çağrıştırmaktadır. Allah korusun iktidar olmaları durumunda intikam peşinde koşacakları kati. Partiden partiye geçişleri engellemek için yasal düzenleme yapılabilir. Bir belediye başkanının, milletvekilinin seçildiği partide durması ya da bağımsız kalmasına yönelik bir düzenleme hayata geçirilebilir ancak Özel’in böyle bir şeye yanaşması ihtimal dahilinde değil.”

ÖFKESİNİN ESİRİ OLMUŞ

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata da şunları dile getirdi: “Özel’in iktidar olmaları hâlinde bazı belediye başkanlarının ‘kaçacak yer arayacaklarını ifade etmesi demokratik siyaset adına kaygı vericidir. Türkiye’yi yönetmeye talip olan bir siyasetçiden umulan vatandaşlara güven vermesi, adaletin herkes için işleyeceğini söylemesi ve toplumsal huzuru güçlendirmesidir. Bir belediye başkanının siyasi tercihi elbette eleştirilebilir. Bu tartışmanın meşru zemini demokratik denetimdir. Siyasi değerlendirmeyi millet yapar, somut bir hukuka aykırılık iddiasını da bağımsız ve tarafsız yargı inceler. Hiçbir siyasi lider, gelecekte sahip olmayı umduğu kamu gücünü şahsi öfkesinin emrine sunamaz. Türkiye, siyasette düşmanlaştırmanın ve devlet gücüyle hesaplaşmanın ağır sonuçlarını yaşamış bir ülkedir. 27 Mayıs 28 Şubat ortada. Bu söylem karşısında demokratik hassasiyet göstermek hepimizin sorumluluğudur. Peki, bu öfke ve intikam siyaseti Özel’i nereye götürür? Kendi tabanında kısa süreli bir alkış sağlayabilir ancak toplumun geniş kesimlerinde kabul görmez.”