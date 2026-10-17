IQ haritası güncellendi: İşte Türkiye'nin en zeki illleri
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
1 milyon 214 bin 505 kişinin katıldığı çalışma sonucunda Türkiye’nin IQ haritası güncellendi. Zeka Testi Merkezi’nin açıkladığı test sonuçlarına göre 105.20 IQ ortalaması yakalayan Eskişehir ilk sırada yer alırken; Ankara ikinci, İzmir üçüncü sırada kendine yer buldu. İstanbul ve Çanakkale 5. sırayı paylaştı. İşte il il sıralama…
Türkiye genelinde gerçekleştirilen geniş katılımlı test verileri doğrultusunda illerin bilişsel performanslarını ortaya koyan "Türkiye IQ Haritası" açıklandı.
Zeka Testi Merkezi isimli internet platformunda yayımlanan ve 1 milyon 214 bin 505 kişinin test sonuçları baz alınarak hazırlanan çalışma, Türkiye'deki şehirlerin ortalama IQ seviyelerini göz önüne serdi.
ESKİŞEHİR ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU
Elde edilen sonuçlara göre Eskişehir, 105.20 ortalama IQ puanı ile Türkiye'nin en yüksek bilişsel performansa sahip şehri olarak listenin başında yer aldı. Eskişehir’i 104.91 puanla başkent Ankara ve 104.51 puanla İzmir takip etti.
Yapılan değerlendirmeye göre en yüksek IQ seviyesine sahip ilk 21 şehir ve puanları şu şekilde sıralandı:
Eskişehir: 105.20 IQ
Ankara: 104.91 IQ
İzmir: 104.51 IQ
Muğla: 104.12 IQ
Çanakkale: 104.02 IQ
İstanbul: 104.02 IQ
Kocaeli: 103.85 IQ
Balıkesir: 103.59 IQ
Bursa: 103.47 IQ
Kırklareli: 103.38 IQ
Trabzon: 103.37 IQ
Antalya: 103.29 IQ
Tekirdağ: 102.82 IQ
Zonguldak: 102.68 IQ
Yalova: 102.58 IQ
Karaman: 102.52 IQ
Uşak: 102.37 IQ
Konya: 102.36 IQ
Rize: 102.32 IQ
Denizli: 102.14 IQ
Bartın:102.13 IQ
DİĞER İLLERİN SIRALAMASI
Açıklanan verilerde ilk 21 ilin ardından gelen diğer şehirler ise yüksek puan sırasına göre şu şekilde sıralandı:
Sakarya, Kırşehir, Kütahya, Kayseri, Edirne, Tunceli, Bolu, Çorum, Samsun, Karabük, Mersin, Giresun, Kırıkkale, Osmaniye, Aydın, Sinop, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Burdur, Sivas, Isparta, Nevşehir, Kastamonu, Malatya, Aksaray, Niğde, Ordu, Gaziantep, Mardin, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Kilis, Tokat, Manisa, Erzurum, Adana, Batman, Elazığ, Şırnak, Bayburt, Şanlıurfa, Yozgat, Van, Muş, Çankırı, Hatay, Ardahan, Adıyaman, Bilecik, Erzincan, Amasya, Iğdır, Düzce, Ağrı, Bitlis, Kars, Artvin, Hakkari, Siirt ve Bingöl.
Teknoloji-Bilişim
Kayseri’de BİLİMFEST’e yoğun ilgi: Milli ürünlerimizi maketlerini yaparak yakından tanıdılar