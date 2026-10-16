Tamar Tanrıyar son dakikada avucunu yalamış! Ekrem ve Sarıgüller arasında ‘voleybolcu metres’ pazarlığı!

Ekrem İmamoğlu ile metresi voleybolcu Derya Çayırgan arasından ilişkin yeniden gündem oldu. Çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, yolsuzluk ve siyasal casusluk davalarından yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, voleybolcu Derya Çayırgan ile metres ilişkisi yaşadığı geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşerken, dava dosyasındaki HTS kayıtları, İmamoğlu ile Çayırgan arasında 300 kere direkt telefon görüşmesi yapıldığını, 2021’den 2024 yılının 9. ayına kadar Ankara Marriot otelinde defalarca buluştuklarını ortaya koydu.

O süreçte yaşanan bu skandal ile ilgili olarak gazeteci Tamar Tanrıyar’dan çarpıcı iddialar geldi. Emir Sarıgül ile Mustafa Sarıgül’ün kendilerine ulaşarak Ekrem ile Derya’nın skandal görüntülerini kendilerine iletme sözü verdiğini belirten Tanrıyar, daha sonra Sarıgül’lerin İmamoğlu ile pazarlık yaparak bundan vazgeçtiğini iddia etti.

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Tanrıyar paylaşımında şu iddialarda bulundu: “Ekrem İle Derya'nın görüntülerini bize Emir Sarıgül ile Mustafa Sarıgül verecekti ki İmamoğlu ile pazarlık yapıp vazgeçtiler. Ekrem Derya haberinin kaynağıysa bir CHP'li. Bu aşkı bilen, elinde deliller, hatta fotoğraf dahi olan CHP'li bir milletvekilinin cenahından bize ispiyonlandı. Fakat son anda Ekrem İmamoğlu'yla pazarlık yapıp oradan istediğini alınca bizden uzaklaştı. Bu işi ortaya çıkaran Mustafa Sarıgül'le oğlu Emir Sarıgül. Bizim ilk o dönem haberimiz oldu ve görüntüleri bize vereceklerdi. Emir Sarıgül arıyor, biz o zaman Göcek'teyiz. Emir fotoğrafları ve tüm belgeleri bize getirecek. Mesajlaşıyor Can'la, Bodrum'daymış. Tamam diyoruz, söylediği saatlerde sahil tarafında bekliyoruz. Gelen giden yok. Mesajlar devam ediyor geldik, geliyoruz falan diye. Sonra birden ortadan yok oluyor. Tabii bizde de elde bir delil, kanıt yok, hiçbir şekilde bir haber yapamıyoruz. Ama orada bir bakıyoruz, birden Mustafa Sarıgül'ün CHP içinde yıldızı parlamaya başlıyor. Halbuki parti Sarıgül'e çok bozuktu. Soruyoruz, soruşturuyoruz efendim; Mustafa Sarıgül birdenbire Ekrem İmamoğlu'yla can ciğer olmuş. Bak bak bak bak bak. Biraz araştırıyoruz, gelen bilgilerle çözüyoruz durumu. Mustafa Sarıgül işi bitirmiş. Sonuçta baba Sarıgül'ün dediği oluyor ve biz de haberci olarak avcumuzu yalıyoruz.”