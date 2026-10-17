Kestane toplamak istemişti: Sakarya'da 66 yaşındaki adamın acı sonu!
Sakarya'nın sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran, ölü halde bulundu.
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Sakarya'nın sapanca ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden 66 yaşındaki Durmuş Duran, ölü halde bulundu.
akarya'nın Erenler ilçesinden sabah saatlerinde kestane toplamak için Sapanca ilçesinin Muradiye Mahallesi’ne giden Durmuş Duran (66), yanındaki iki kardeşini araçta bırakıp Soğucak Yaylası yolu üzerindeki ormana girdi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU DHA'da yer alan habere göre kardeşleri, bir süre sonra Duran’a ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanda yapılan aramada Duran’ın cansız bedeni bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından Durmuş Duran’ın cenazesi, eğimli arazide AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınarak ambulansa taşındı. Duran’ın cenazesi, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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