Sizce terörist kim? Müslümanları hedef alan ezberi bozan konuşma gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video kısa sürede dikkat çekti. Görüntülerde konuşan kişi, yakın tarihte milyonlarca insanın ölümüne neden olan savaş, soykırım ve katliamları peş peşe sıralayarak, terör kavramının Müslümanlarla özdeşleştirilmesine tepki gösteriyor.

Hitler, Stalin, Mao, Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları, Bosna, Ruanda, Cezayir, Afganistan ile Birinci ve İkinci Dünya savaşlarını örnek gösteren konuşmacı, bütün bu tarihsel olaylar üzerinden aynı soruyu gündeme getiriyor:

“Sizce terörist kim?”

HİTLER MÜSLÜMAN DEĞİLDİ

Videoda ilk örneklerden biri Nazi Almanyası ve Adolf Hitler.

Konuşmadaki Hitler'e ilişkin ölüm rakamı doğru olmamakla birlikte Nazi rejiminin gerçekleştirdiği katliamların boyutu tarihsel belgelerle ortaya konmuş durumda.

ABD Holokost Anı Müzesi verilerine göre Nazi Almanyası ve işbirlikçileri 6 milyon Yahudiyi sistematik biçimde katletti. Bunun yanında Sovyet savaş esirleri, Polonyalılar, Romanlar, engelliler ve başka gruplardan milyonlarca insan da Nazi rejiminin zulmü ve toplu katliamlarının kurbanı oldu.

İkinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki başlangıcı ise Nazi Almanyası'nın 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgaliyle gerçekleşti.

ATOM BOMBALARINI MÜSLÜMANLAR ATMADI

Konuşmada dikkat çekilen bir başka tarihsel olay da Hiroşima ve Nagazaki.

ABD, Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası attı. Bombardımanlar ve sonrasındaki etkiler nedeniyle yüz binlerce insan hayatını kaybetti.

Videodaki konuşmacı bu örneği de hatırlatarak, böylesine büyük bir sivil yıkımın ardından suçun herhangi bir dini topluluğun tamamına mal edilmediğine dikkat çekiyor.

BOSNA'NIN ACISI HÂLÂ HAFIZALARDA

Videoda Bosna da örnek gösteriliyor. Ancak konuşmada dile getirilen “500 bin ölüm” rakamı doğru değil.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcılığı için hazırlanan demografik çalışmada 1992-1995 Bosna Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 104 bin 732 olarak hesaplandı. Bunların yaklaşık 68 bini Boşnaktı.

Dolayısıyla videonun vermek istediği mesaj korunmakla birlikte, rakamın tarihsel veriler doğrultusunda düzeltilmesi gerekiyor.

RUANDA'DA 100 GÜNDE YÜZ BİNLERCE İNSAN KATLEDİLDİ

Konuşmacının verdiği bir diğer örnek Ruanda.

Birleşmiş Milletler'in tarihsel kayıtlarına göre 1994 yılında yaklaşık 100 gün içerisinde 800 binden fazla insan, büyük çoğunluğu Tutsi olmak üzere, Hutu milisleri ve hükümet güçleri tarafından katledildi.

İnsanlık tarihinin en büyük soykırımlarından biri olarak kayıtlara geçen Ruanda faciası da konuşmadaki “kitlesel şiddetin dini kimlikle açıklanamayacağı” tezinin örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

CEZAYİR'DE SÖMÜRGE DÖNEMİNİN KANLI MİRASI

Videoda Fransa'nın Cezayir'deki sömürge dönemi ve bağımsızlık savaşı da hatırlatılıyor.

Cezayir Bağımsızlık Savaşı'ndaki toplam can kaybına ilişkin rakamlar tarihçiler arasında tartışmalı. Akademik çalışmalarda yüz binlerden yaklaşık bir milyona ulaşan farklı tahminler bulunuyor. Dolayısıyla burada tek ve tartışmasız bir rakam vermek yerine, Fransız sömürge yönetimi dönemindeki ağır şiddet, işkence ve kitlesel ölümleri tarihsel bağlamıyla aktarmak daha doğru.

“SİZCE TERÖRİST KİM?”

Videonun asıl dikkat çeken tarafı ise rakamlardan ziyade sonunda yöneltilen soru.

Konuşmacı, tarihte farklı ideolojiler, devletler ve rejimler tarafından gerçekleştirilen katliamları sıraladıktan sonra terörün neden özellikle İslam diniyle yan yana getirildiğini sorguluyor.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor: Bir suçun faili Müslümansa onun eylemini bütün Müslümanlara, Hristiyansa bütün Hristiyanlara, Yahudiyse bütün Yahudilere veya dinsizse bütün inançsızlara yüklemek doğru değil.

Nitekim tarih, soykırımın, terörün, işgalin ve kitlesel katliamların tek bir dine veya millete özgü olmadığını defalarca gösterdi.

Suçun sorumluluğu onu gerçekleştiren kişi, örgüt, rejim veya devlete aittir.

Sosyal medyada gündem olan konuşmanın sonunda sorulan o kısa soru ise bütün bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı:

“Sizce terörist kim?”