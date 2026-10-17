Başkan Erdoğan: Enerji tarihimizde yepyeni sayfa açıyoruz

Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, bugün Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene bir video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkemize hayırlı hizmetleri olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Bugün enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Âdeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz.

140 personeliyle Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu, yüzen bir enerji kalesidir. Üzerinde bulunan 21 farklı üniteyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir.

Osman Gazi'nin Türkiye Yüzyılı vizyonunun denizlerdeki karşılığı olan Mavi Vatan'ın ilk fabrikası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak. 2027 başından itibaren her üç haneden biri yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı uğurlu olsun."