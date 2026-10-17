  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan Orta Doğu'yu sarsacak tehdit! İran'a "bütün bombaların anası" ile saldırı iması! DEM'li belediyeye 'yeni işçi alımı' tepkisi Megakentte sular yükseldi, algı balonu patladı: Murat Alan'dan CHP’li İBB’ye sert tepki! İmamoğlu da kar felaketinde İngiliz elçiyle rakı balık keyfi yapıp, faturayı millete ödetmişti! Ekrem’in balıkçısı rakı balığa 530 bin liralık hesap çıkardı! Memurun fazla mesai ücreti belli oldu İstanbul valiliği duyurdu: Üsküdar’da seçim tarihi belli oldu İran’dan Suudi Arabistan’a Yemen çağrısı: "Arabuluculuk teklifimize henüz yanıt verilmedi" Yolsuzluk davasında sandık masalı! Hakim karşısına çıkan İmamoğlu suçlarını perdelemeye çalıştı! Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu oradan çıktı İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu'na: Senin alnını karışlarım
Gündem CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver
Gündem

CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın, "Ayağını nasıl kırdığını açıklasın" çağrısı siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP’li Bülent Gürsoy, iddiaların ciddiyetine dikkat çekerek Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e, "Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver" çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağını nasıl kırdığını açıklamasına yönelik çağrısı kamuoyunda ses getirirken, siyaset kulisleri de hareketlendi.

CHP’li isimlerden Bülent Gürsoy da sosyal medya hesabından Özgür Özel’e çağrıda bulunarak, “Özgür Özel derhal yapılan ima için dava açmalı ve cevap vermeli” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL CEVAP VERMELİ”

Gürsoy’un konuya ilişkin mesajı şöyle: “İktidar Partisi'nin Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın, bu konuda biz kendisini uyarıyoruz." demiş. Oysa Özel bunu açıklamıştı. Belli ki Eyüp Kadir İnan başka bir şey ima ediyor. İktidar partisinin Genel Sekreteri ve milletvekili olan biri Özel'i yalanlıyor. Demek ki bildiği başka şeyler var. Bu, ciddiye alınacak bir konudur. Özgür Özel derhal yapılan ima için dava açmalı ve cevap vermeli. Bekliyoruz”

NE OLMUŞTU?

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Ağustos 2024 tarihinde sol ayağının tarak kemiğini kırmıştı.

Basına yansıyan iddialarda, Özel’in o dönemin Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gittikleri, barda belediye başkanının bir masaya gönderdiği kartın yanlış masaya gitmesi üzerine masadaki şahıslarla arbede yaşandığı ve Özel’in kaçarken ayağını kırdığı dile getirilmişti. Bir başka iddiada ise Özel’in kurşulandığı ve topuğundan vurulduğu ileri sürülmüştü.

İddialara cevap veren Özel ise, Manisa'daki evinde ahşap merdivende kayıp iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesi sonucu sol ayağındaki tarak kemiğinin kırıldığını iddia etmişti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın imalı çağrısı olayla ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.

 

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi
Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

Gündem

Cemil Tugay, Özgür Özel'in ‘sütü bozuk’ hakaretine cevap verdi

İmamoğlu'ndan duruşmada "haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti
İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

Gündem

İmamoğlu'ndan duruşmada “haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir" sözleri! Murat Ağırel, Ümit Özlale ve Özgür Özel'i mi kastetti

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı
Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Gündem

Özgür Özel CHP’den giderken kasayı da götürdü! Yeni Parti’den 400 milyonluk soygun planı

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit
Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Gündem

Derdi belediye personelini yatağa atanlar değil AK Parti’ye geçenler! Özgür Özel’den Cemil Tugay’a tehdit üstüne tehdit

Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü
Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü

Gündem

Halk TV’ye kayyım atanmasına komik gerekçe Özgür özel de kargaları güldürdü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23