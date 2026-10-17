CHP’li isimden Özgür Özel’e çağrı… Kırık ayakla ilgili iddialara ya dava aç ya cevap ver

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağını nasıl kırdığını açıklamasına yönelik çağrısı kamuoyunda ses getirirken, siyaset kulisleri de hareketlendi.

CHP’li isimlerden Bülent Gürsoy da sosyal medya hesabından Özgür Özel’e çağrıda bulunarak, “Özgür Özel derhal yapılan ima için dava açmalı ve cevap vermeli” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL CEVAP VERMELİ”

Gürsoy’un konuya ilişkin mesajı şöyle: “İktidar Partisi'nin Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın, bu konuda biz kendisini uyarıyoruz." demiş. Oysa Özel bunu açıklamıştı. Belli ki Eyüp Kadir İnan başka bir şey ima ediyor. İktidar partisinin Genel Sekreteri ve milletvekili olan biri Özel'i yalanlıyor. Demek ki bildiği başka şeyler var. Bu, ciddiye alınacak bir konudur. Özgür Özel derhal yapılan ima için dava açmalı ve cevap vermeli. Bekliyoruz”

NE OLMUŞTU?

Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Ağustos 2024 tarihinde sol ayağının tarak kemiğini kırmıştı.

Basına yansıyan iddialarda, Özel’in o dönemin Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gittikleri, barda belediye başkanının bir masaya gönderdiği kartın yanlış masaya gitmesi üzerine masadaki şahıslarla arbede yaşandığı ve Özel’in kaçarken ayağını kırdığı dile getirilmişti. Bir başka iddiada ise Özel’in kurşulandığı ve topuğundan vurulduğu ileri sürülmüştü.

İddialara cevap veren Özel ise, Manisa'daki evinde ahşap merdivende kayıp iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesi sonucu sol ayağındaki tarak kemiğinin kırıldığını iddia etmişti.



AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’ın imalı çağrısı olayla ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.